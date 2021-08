Slovenski dvojec popravni izpit opravil z odliko in se prebil v polfinale

Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta v vodnem centru Sea Forest v drugi četrtfinalni skupini zasedli prvo mesto in si priveslali polfinalni nastop, ki se bo v torek pričel ob 3.23. Primorki sta najprej v vodnem centru Sea Forest nastopu osvojili četrto mesto v tretji kvalifikacijski skupini, kar je bilo premalo za napredovanje. Po uvodnem preračunljivem nastopu sta na četrtfinalnem »popravnem izpitu« v svoji skupini osvojili eno od prvih štirih mest in si tako izborili napredovanje.



V prvem delu tekmovanja so si v slovenski tretji skupini polfinalni nastop zagotovile Madžarki Tamara Csipes in Erika Medveczky ter Belorusinji Volha Hudzenka in Marina Litvinčuk. Iz prve kvalifikacijske skupine 1 so napredovale Madžarki Danuta Kozak in Dora Bodonyi ter Rusinji Kira Stepanova in Varvara Baranova, iz druge Poljakinji Karolina Naja in Anna Pulawska ter Francozinji Manon Hostens in Sarah Guyot, iz četrte pa Novozelandki Lisa Carrington in Caitlin Regal ter Nemki Sabrina Hering-Pradler in Tina Dietze.



V prvi četrtfinalni skupini so si napredovanje nato zagotovile Belgijki Heermien Peters in Lize Broekx, Nemki Caroline Arft in Sarah Bruessler, Avstrijki Ana-Roxana Lehaci in Viktoria Schwarz ter Novozelandki Alicia Hoskin in Teneale Hatton, v drugi pa poleg Slovenk še Avstralke Alyssa Bull in Alyce Wood ter Jaime Roberts in Jo Bridgen-Jones ter Kitajki Dongdžin Li in Džu Žou.

