Slovenski olimpijci ponosno korakali za Evo Terčelj in Bojanom Tokičem

Po petletnem čakanju so športniki in športnice z vsega sveta le dočakali uradno slovesnost ob začetku poletnih olimpijskih iger v Tokiu. Na tradicionalnem spektaklu tokrat prvič ni bilo gledalcev, na mimohodu pa so se države predstavile z zelo okleščenim številom tekmovalcev in spremljevalcev.



Na čelu slovenske odprave sta kot zastavonoši korakala svetovna prvakinja v slalomu na divjih vodah Eva Terčelj in namiznoteniški igralec Bojan Tokič, sledilo pa jim je zelo omejeno število članov olimpijske reprezentance, med katerimi so bili najbolj množični košarkarji z Luko Dončićem na čelu. Nekateri slovenski športniki namreč še niso na prizorišču, drugi pa so zaradi bližajočih se tekmovanj slovesnost izpustili.

Igre brez gledalcev

V Tokiu sicer še vedno veljajo izredne razmere zaradi novega koronavirusa, gledalcev na tekmovanjih ne bo, slovesnega odprtja pa se je na osrednjem štadionu za 68.000 gledalcev lahko udeležilo le 950 povabljenih gostov. Med njimi je prvo ime japonski cesar Naruhito, ki je kot častni predsednik organizacijskega odbora letošnjih olimpijskih in paraolimpijskih iger razglasil uradni začetek OI . Med svetovnimi voditelji sta prihod napovedala tudi prva dama ZDA Jill Biden in francoski predsednik Emmanuel Macron, kot predsedujoča svetu ministrov EU za šport pa tudi slovenska ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec.

