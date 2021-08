Srbske odbojkarice prek Južne Koreje do brona

Zmagovalke tekme za tretje mesto so odbojkarice Srbije, ki so s 3:0 v nizih premagale odbojkarice Južne Koreje. Južna Koreja je za preboj v polfinale po petih nizih premagala Turčijo. Srbkinje, svetovne prvakinje 2018 in olimpijske podprvakinje izpred petih let, so za polfinale s 3:0 ugnale Italijanke. V malem finalu za bron so se srbske reprezentantke zbrale in odpravile Korejke, ki ostajajo pri enem olimpijskem bronu. Tega so osvojile pred 45 leti na olimpijskih igrah leta 1976 v Montrealu.



V velikem finalu se bodo za zlato udarile odbojkarice ZDA in Brazilije. Američanke so v prvem polfinalu s 3:0 zanesljivo ugnale srbsko izbrano vrsto, Brazilke pa so prav tako gladko s 3:0 odpravile Južno Korejo.





Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: