Tokić priigral točko, ki ni bila dovolj

Darko Jorgić se je v Tokiu uvrstil med osem najboljših posameznikov. FOTO: Antonin Thuillier/Reuters

Deni Kožul je dobro zastopal Slovenijo. FOTO: Thomas Peter/Reuters

Slovenska izbrana vrsta v namiznem tenisu je izgubila v osmini finala oz. prvem krogu ekipnega tekmovanja na olimpijskih igrah v Tokiu. Ob premiernem nastopu slovenske reprezentance na OI je bila Južna Koreja boljša s 3:1. Edino točko je Sloveniji priborilv drugem posamičnem obračunu.Poleg Tokića sta danes nastopila šein, v Tokiu pa je brez nastopa v izbrani vrsti, ki jo vodi selektorka, ostalTokić in Kožul sta odprla premierni nastop Slovenije. V dvojicah pa sta bila za začetek brez možnosti proti navezi. Po 27 minutah sta Južna Korejca slavila z 11:8, 11:8 in 11:6.Drugi je k mizi prišel Jorgić in dobil prvi niz proti najboljšemu korejskemu posamezniku. Slednji se ni dal in je dobil naslednja dva, preden je 23-letni Hrastničan, sicer četrtfinalist posamičnega turnirja, izenačil na 2:2. V zadnjem nizu pa je bil Jang, 12. s svetovne lestvice, prepričljiv za vodstvo Južne Koreje z 2:0 po dveh obračunih.Južnokorejcem je predčasno odločitev v dvoboju preprečil najbolj izkušeni slovenski predstavnik Tokić. V drugi posamični tekmi je namreč Youngsika Yeounga premagal s 3:1. Prvi niz je 40-letnik, ki nastopa na svojih četrtih olimpijskih igrah, izgubil, nato pa strnil vrste in v naslednjih dveh povsem zasenčil tekmeca. Četrti niz je Novogoričan dobil na razliko in Sloveniji priboril prvo točko.Težko delo je bilo nato pred Denijem Kožulom, ki se je meril z najboljšim Korejcem Jangom. Vseeno se je z njim 24-letni Logatčan dobro spoprijel in dobil drugi niz za izenačenje na 1:1, nato pa je 12. igralec sveta upravičil vlogo favorita in svoji reprezentanci priboril odločilno tretjo točko.Slovenska namiznoteniška reprezentanca je tako zaključila nastope v Tokiu, a tam vseeno zabeležila zgodovinski uspeh, ko se je Jorgić v posamični konkurenci uvrstil v četrtfinale. Tokić je med posamezniki obstal v šestnajstini finala.