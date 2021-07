Tokio predstavlja tudi hotele v posebnih kapsulah

Svoje prezračevanje in električne vtičnice

Japonci so znani po številnih novih pogruntavščinah. Ena takih stvari so spalne kapsule. Hoteli s spalnimi kapsulami upodabljajo predstavo o Japonski - majhni prostori, napredne tehnologije in futurističen pridih. Danes jih sicer najdemo povsod po svetu, tudi v Sloveniji.Hoteli s spalnimi kapsulami so pripravni, če se na Japonskem želimo dobro naspati po zmernih cenah. Čeprav jih danes najdemo tako v ZDA, Singapurju in Vietnamu, pa izvirajo z Japonske. Prvi takšen hotel na svetu je bil odprt v Osaki leta 1979, zasnoval pa ga je znameniti japonski arhitekt Kisho Kurokawa.Hoteli s spalnimi kapsulami ponujajo unikatno nastanitev po zmernih cenah. Vsak gost zakupi kapsulo v velikosti postelje, ki se jo lahko zapre z vrati ali zaveso. Običajna velikost kapsule je 1,2 m x 2 m x 1 m. Tudi če se kapsulo da zapreti z vrati, jih na Japonskem zaradi zakona ne boste mogli zakleniti. Kapsule so razporejene v dve vrsti, kot nekakšen pograd zraven pograda.Po navadi ima kapsula tudi svoje prezračevanje in električne vtičnice. Svoje stvari gost zaklene v to namenjeno omaro, ki jo ponuja hotel. Stranišča in kopalnice so skupne. Kapsule so namenjene predvsem nočitvi za eno noč, a to ne pomeni, da tam ne morete ostati dlje časa.Hoteli s kapsulami so v primerjavi z običajnimi hoteli na Japonskem poceni. Za eno noč je tako treba odšteti nekje med 2000 in 5000 jenov (15-38 evrov), med sezono pa so cene nekoliko višje. Nočitev je dražja tudi v elitnih in tematskih hotelih s kapsulami. Za primerjavo, spanje v riokanu, tradicionalnem japonskem gostišču, z dvema obrokoma stane med 90 in 230 evri, za sobo s štirimi ali petimi zvezdicami v zahodnem slogu pa je treba odšteti med 150 in 380 evri na noč.Takšen tip hotelov s spalnimi kapsulami pa ni priljubljen le med mladimi, ampak tudi med japonskimi poslovneži, ki gledajo na vsak jen, in tistimi, ki so zamudili vlak in rabijo nekaj ur počitka.Večina takšnih hotelov je namenjena samo moškim popotnikom, obstajajo pa tudi hoteli s kapsulami, kjer sprejemajo samo popotnice ženskega spola. V hotelih, kjer sprejemajo tako moške kot ženske, sta spola ločena po nadstropjih. Vendar pa brez skrbi, obstajajo tudi hoteli, v katerih lahko pari prespijo v isti kapsuli.Hoteli s kapsulami se nahajajo po vsej Japonski, pogostejši so v središčih večjih mestih in blizu večjih postaj, od leta 2019 pa je nastanitev s kapsulami mogoče najti tudi v Ljubljani.