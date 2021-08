Trtnik kljub porazu zadovoljen z igro ob prvencu

Na paraolimpijskih igrah v Tokiu so nastope tekmovalno začeli tudi slovenski športniki. Prvi je bil na vrsti namiznoteniški igralec Luka Trtnik, uvodni dvoboj med posamezniki v kategoriji 7 je izgubil proti Kitajcu Liau Keliju z 0:3 (-9, -9, -6). Za Trtnika, novinca na največjih tekmovanjih za športnike invalide, nastop v Tokiu ni bil le prvi slovenski na teh igrah, pač pa tudi njegov prvi paraolimpijski. A kljub porazu proti Kitajcu, ki je med favoriti v tej kategoriji in tudi četrti nosilec, na koncu ni bil nezadovoljen. »Res sem pozitivno presenečen. Vzdušje je super, že na treningih sem videl, da je dvorana super, žogice odskakujejo odlično, mi je pa na tej tekmi malo zmanjkalo,« je po svojem nastopu dejal Trtnik.



O kakšni tremi pred začetkom ni bilo govora: »Vedel sem, da jo bo bolj čutil on, ker je bil favorit. Skušal sem biti čim bolj miren in zbran in na začetku je to delovalo. Pričakoval sem njegovo igro, že na treningu sem videl, da ima res dobre udarce. To se je tudi zgodilo pri teh pomembnih točkah, recimo pri 9:9. Tudi trener mi je svetoval, da ne grem na moč, ampak da ostanem pametno v igri.« Z nastopom Trtnika je bil zadovoljen tudi trener Ožbej Poročnik. Tudi on je izpostavil, da se je novinec na igrah pogumno lotil favoriziranega tekmeca, pa tudi strahu pred prvim nastopom ni bilo.



»Ni bilo opaziti nobene treme. Igral je tako, kot sva se dogovorila. S prvim nastopom proti zelo dobremu Kitajcu sem več kot zadovoljen,« je nastop ocenil Poročnik. V četrtek bo imel edini slovenski namiznoteniški igralec na igrah prost dan, v petek pa ga dopoldne po tokijskem času oziroma že ponoči po slovenskem čaka še dvoboj s tretjim članom te predtekmovalne skupine, Japoncem Kacujošijem Jagijem. Prva dva iz vsake skupine se bosta prebila v četrtfinale.



