Za konec svetovni rekord in peto zlato za Dressla

Ameriška reprezentanca je osvojila zlato kolajno v zadnji plavalni preizkušnji na olimpijskih igrah v Tokiu. Na čelu s, osvojil je še peto zlato kolajno na teh igrah, so v času svetovnega rekorda 3:26,78 slavili na 4 x 100 m mešano. Srebro je pripadlo Britancem, bron pa Italijanom.Američani so se britancem maščevali za poraz na zadnjem svetovnem prvenstvu. Zlati kolajni je Američane v tretji predaji približal Dressel, ki je s časom 49,03 na 100 m delfin prišel do velike prednosti pred zadnjim plavalcem. Delo je nato v prostem slogu dokončal, pred tem pa sta plavala še(hrbtno) in(prsno). Britanci so dosegli nov evropski rekord, zaostali pa so 73 stotink sekunde. Italijani so na tretjem mestu zaostali za 2,39 sekunde in za pet stotink ugnali ruske plavalce.Dressel je bil tudi zmagovalec preizkušnje na 50 m prosto. Štiriindvajsetletni Američan je za uvod zadnjega dne plavalnega sporeda zanesljivo slavil v času olimpijskega rekorda z 21,07 in osvojil še četrto zlato kolajno na letošnjih OI. Drugo mesto in posledično srebrna kolajna je pripadla Francozu, ki je zaostal 48 stotink sekunde, bron pa Brazilcu, ki je zaostal natanko pol sekunde. Dressel je pred tem v Tokiu osvojil zlato še na 100 m prosto in 100 m delfin, najboljši pa je bil tudi z ameriško štafeto 4 x 100 m.Avstralske plavalke so se okitile z zlato kolajno na 4 x 100 mešano. V tesnem zaključku so z olimpijskim rekordom 3:51,60 minute za vsega 13 stotink sekunde ugnale Američanke, tretje mesto in s tem bron pa so osvojile Kanadčanke (+ 1,00).Ameriški plavalecje zmagovalec prestižne preizkušnje na 1500 m. Enaindvajsetletnik iz Clearwaterja na Floridi je s sijajnim zaključkom ugnal srebrnega Ukrajincater tretjega Nemcain po 800 m slavil še na najdaljši preizkušnji.Avstralkaje osvojila zlato kolajno na 50 m prosto. Sedemindvajsetletnica iz Woolongonga je slavila v času olimpijskega rekorda s 23,81. To je njena tretja zlata kolajna na OI, skupno pa že šesta v deželi vzhajajočega sonca. Srebro je pripadlo Švedinji, bron pa Danki