Zadnja poraza bolita bolj, kot si lahko predstavljamo

Luka Dončić pred kvalifikacijami za OI in tokijskimi igrami ni imel počitka po naporni sezoni v ligi NBA. FOTO: Aris Messinis/AFP

EP in kvalifikacije za SP

Mike Tobey se je izkazal kot naturalizirani igralec v reprezentanci. FOTO: Brian Snyder/AFP



Nowitzki v Ljubljani

Generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenijeje dogajanje v Tokiu spremljal z razdalje. Zaradi covidnih omejitev ni odpotoval na Japonsko, po porazu v tekmi za bron pa je fantom sporočil: »Hvala za vašo predanost, srčnost in odnos do državnega grba. Zgled ste lahko celotni Sloveniji. Dva meseca vašega prostega časa ste dali Sloveniji. Pokazali ste veliko slovensko srce in osebno sem navdušen nad vašim dosežkom. Zgodbo smo začeli v kvalifikacijah, se uvrstili v Tokio, z odličnimi predstavami v prvih štirih tekmah pa ste prišli korak do čudeža. Nimate si kaj očitati. Verjamem, da ste dali vse od sebe in da vas zadnja dva poraza bolita bolj, kot si lahko predstavljamo,« pravi Rašo Nesterović.»Iz lastnih izkušenj vem, kako vas je prizadel poraz s Francijo, 99 odstotkov ekip se po takšen razočaranju ne sestavi za naslednjo tekmo. Bili smo bližje finalu kot bronasti medalji,« je nadaljeval Nesterović. »Upam, verjamem in želim si, da kemijo, ki ste jo zgradili v teh dveh mesecih, ohranite in da svojo kakovost pokažete na naslednjih tekmovanjih. Če je bilo evropsko prvenstvo z odhodomin zlato medaljo konec nekega obdobja, ste vi začetniki nove generacije, ki ima pred seboj še vsaj deset let uspehov.«»Košarki v Sloveniji ste po štirih letih in neponovljivem Istanbulu 2017 vrnili zlati sijaj, ki ga je izgubila zaradi takšnih in drugačnih razmerij v svetovni ter evropski košarki. Pred nami so novi izzivi, nova prvenstva in kvalifikacije,« je slovenske košarkarje v Tokiu nagovoril Nesterović in slovenski javnosti sporočil: »Ni bojazni za prihodnost slovenske košarke. Poleg teh fantov imamo namreč izjemno nadarjene mlade igralce, tako v selekcijah do 20 let kot v mlajših kategorijah.«Slovenijo naslednje leto čaka evropsko prvenstvo v Nemčiji in branjenje zlate medalje iz 2017, novembra letos pa se bodo začele kvalifikacije za svetovno prvenstvo leta 2023 v Indoneziji, na Japonskem in Filipinih. V Kölnu bo Slovenija od 1. do 18. septembra igrala v skupini s Francijo, Litvo, Nemčijo, Madžarsko in BiH, tekmeca v kvalifikacijah za SP pa bo dobila v naslednjih tednih, ko bo Mednarodna košarkarska zveza na podlagi uvrstitev na olimpijskih igrah v Tokiu oblikovala novo jakostno lestvico. Na zadnji iz marca 2021 Slovenija zaseda 16. mesto na svetu oziroma 12. med evropskimi reprezentancami.Generalni sekretar KZS Radoslav Nesterović je izpostavil odlično delo selektorja, ki ima sklenjeno pogodbo do konca kvalifikacij za SP 2023. »Ko smo iskali tuje trenerje, je bila venomer glavna zagata kontinuiteta dela. S slovenskim strokovnjakom smo to rešili,« je povedal. »Slovenija ima trenutno dva naturalizirana igralca, ki sta del reprezentance. Po pravilih Fiba se lahko izmenjujeta v ekipi, kar bo v naslednjih kvalifikacijah za SP zelo pomembno. Mislim, da smo se iz preteklih kvalifikacij za SP na Kitajskem 2019 veliko naučili in da ne bomo naredili istih napak. Takokotsta v prvi vrsti izjemni osebnosti, hkrati pa odlična košarkarja, ki dopolnjujeta naše vrzeli,« pravi Nesterović.»Ob tej priložnosti bi rad pohvalil strokovni štab reprezentance, ki je pri Tobeyju prepoznal prave vrline. Tu je pomembno vlogo odigral. Njegov vpogled v igro Tobeyja nam je ob besedah, ki je njegov soigralec pri Valencii, ter razmišljanju Aleksandra Sekulića in prejšnjega selektorjaolajšal izbiro,« je dodal Nesterović.Slovenska igra mora tudi v prihodnje sloneti na superzvezdniku. Ameriški mediji so razkrili, da bo delegacija Dallas Mavericks po igrah v Tokiu prišla v Slovenijo in s slovenskim virtuozom podpisala petletno pogodbo, ki bo 22-letnika ponesla med najbolje plačane košarkarje na svetu.V Ljubljano naj bi poleg lastnika klubaprišli svetovalec, trener, generalni menedžerter njegov pomočnik. »Verjamem, da se bomo srečali in se pogovorili o prihodnosti Luke Dončića v dresu Slovenije. Dogovorili se bomo tako, da bomo vsi zadovoljni, predvsem pa Luka, ki bo imel pri tem glavno besedo, pravi Nesterović in zaključuje: »To poletje je bilo zelo specifično, saj se je liga NBA zaradi pandemije začela pozneje kot običajno, kvalifikacij za OI pa ni bilo mogoče prestaviti. Luka je prišel v reprezentanco praktično brez počitka po naporni sezoni. Naslednje leto bo, upam, drugačno in če bo Dallas igral v finalu, bo imel Luka še vedno dovolj časa, da se spočije in pride v reprezentanco.«