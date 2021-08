Suveren začetek četrtfinala: Nemci spet zaostajajo za 11 točk

Spet v vlogi izrazitega favorita

Tekmeca tudi na eurobasketu

Slovenija je tekmo začela z udarno peterkoin. Dončić je po dobrih 15 sekundah tekmo odprl z lepim prodorom in natančnim metom iz rakete za vodstvo z 2:0. Nemci dolgo časa niso našli poti do slovenskega obroča, Blažič je z zabijanjem povišal na 4:0, nato pa so do prvih točk prišli tudi tekmeci v rdečih dresih. Po osebni napaki Dončića jezadel oba prosta meta za 4:2. Po nekaj zapravljenih napadih ekipe selektorjaje z metom za tri točkeNemčija prvič povedla (5:4).Slovenci so se po slabih petih minutah prve četrtine s še enim odličnim prodorom Dragića prvič odlepili na tri točke prednosti (13:10). Za nekaj nelagodja v slovenskem taboru je s padcem prek klopi pod košem poskrbel Dragić, ki pa se je po predolgi podaji Blažiča hitro podal, nato pa zaposlil Tobeyja za novo najvišjo prednost Slovenija (15:10). Štiri minute pred koncem četrtine je za tri nato prvič na tekmi zadel še Čančar za +6 (18:12). Sledila je nova trojka, tokrat Dragića, po čigar bliskovitem prodoru je bilo na semaforju že osupljivih 23:12.Evropski prvaki so zaprli vse poti do svojega obroča, priložnost je prvič dobil tudi, medtem ko Dončiću met v prvi četrtini ni stekel, z enim metom z razdalje je celo povsem zgrešil obroč. Nemške črne minute je s črte prostih metov prekinil šele, ki je znižal zaostanek na 14:23. Dončić je pred menjavo zadel z lepim prodorom za 25:14.Slovenski košarkarski navdušenci so se skozi leta že navadili na ponočevanje ob spremljanju lige NBA, a tokrat so nas budilke prebudile za zmenek z zgodovino – še vedno nepremagana ekipa selektorjase v četrtfinalu olimpijskega turnirja na tekmi za biti ali ne biti meri z Nemčijo. Po treh zaporednih zmagah nad Argentino, Japonsko in Španijo aktualne evropske prvake le še zmaga loči od vključitve v boj za odličja.»Težko natančno govorim o njihovi igri, saj se nismo srečali, a v zadnjem času igrajo bolj kot ekipa in zato so tako nevarni. Kot ekipa so uspeli v težki skupini na kvalifikacijskem turnirju za igre v Splitu, tukaj pa so prišli v četrtfinale, kar priča o njihovi moči,« je o nemški izbrani vrsti, ki ji je pred upokojitvijo dolga leta poveljeval mentorpri ekipi Dallas Mavericks,, povedal slovenski selektor.Tekma se je v Saitama Super Areni na obrobju Tokia začela ob 3. uri zjutraj po slovenskem času. Papirnati favorit je z velikim naskokom Slovenija, ki je na velikih tekmovanjih neporažena od eurobasketa 2015, ko je bila od nje v osmini finala s 73:66 boljša Latvija. Nemci, nekdanji evropski prvaki (1993) in podprvaki (2005) ter tretji s svetovnega prvenstva leta 2002, so na letošnji olimpijadi ugnali Nigerijce, izgubili pa z Italijani in Avstralci ter v svoji skupini osvojili tretje mesto. Z Nemci se bo Slovenija sicer merila tudi na prihajajočem eurobasketu 2022, kjer bo branjenje naslova iz Istanbula 2017 začela s tekmami v Kölnu.»Četrtfinale je specifičen, saj izidi od prej ne veljajo in treba se bo zbrati ter dati od sebe,« je bil v napovedih previden kapetan. »Nemci so neugodni. Letos so imeli veliko težkih tekem, ki so jih dobili. Tudi mi smo pripravljeni in čakamo na tekmo. So zelo močni in atletski pod košem ter imajo dobre strelce. Te njihove prednosti moramo izničiti in igrati svojo igro. Če pridemo do nje, ni bojazni za uspeh. Zdaj smo na poti proti kolajni. Z vsako zmago pa so pritiski in želje večje, tudi sami vidimo, da kar se govori, ni nerealno,« je še povedal Murić.