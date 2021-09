Zeleno-beli skok na vrh prek zadnjega

V nadaljevanju preberite:



Olimpija se lahko prvič v sezoni samostojno zavihti na vrh lestvice že drevi, saj bodo v edini današnji tekmi 11. kola v Stožicah gostovali zadnji Radomljani. Jutrišnji spored tekem se bo začel v Kidričevem, nadaljeval v Domžalah, končal pa z derbijem med prvakom Muro in vodilnim Koprom v Murski Soboti. V ponedeljek bodo Celjani iskali pot iz krize proti Sežancem in trenerju, ki jih je popeljal do edinega naslova prvaka – Dušanu Kosiću. Celjani so tudi povlekli pričakovano potezo, zamenjali so trenerja Agrona Šaljo in vajeti moštva zaupali Simonu. Ampak ne Rožmanu. Komu pa?