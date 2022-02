Alpske smučarke nabrušene za veleslalom: Lahko se zgodi marsikaj

Prvič bodo ženske teren preizkusile 7. februarja v veleslalomu, nastopile pa bodo Meta Hrovat, Ana Bucik, Tina Robnik in Andreja Slokar. Najboljša v veleslalomskem seštevku Hrovatova si pred nastopom ne nalaga prevelikega bremena.

»Olimpijske igre so definitivno drugačno tekmovanje. In tudi čutiti je drugačno vznemirjenje v zraku, kar je dobro. Moram reči, da me že prevzema ta pozitivna nervoza. Sem v pričakovanju tekme, kar je dober znak,« je na tiskovni konferenci dejala Gorenjka.

Javnost je nato nekoliko pomirila glede nizkih temperatur.

»Najprej se bom dotaknila temperatur, ki niso tako grozne, kot so poročali. Ne zebe nas tako zelo, mogoče le malo v prste na nogah. Privajam se na sneg, privajam se na razmere. Stvari gredo v pravo smer, v naslednjih dneh bi nam lahko malce ponagajal veter na treningih, zato bom skušala vsako vožnjo, ki jo bomo uspele narediti do tekme, dobro izkoristiti,« je pristavila.

Sezona za zdaj ni takšna, kot jo je pričakovala.

»Moram priznati, da sem imela doslej kar nekaj težkih trenutkov, ko sem se morala po tekmi na novo pobrati in se osredotočiti. Rada verjamem v to, da so olimpijske igre edinstvena tekma, ki pride na štiri leta in se lahko zgodi marsikaj. Ne morem pa se zanašati na to, da je to nek drug svet in da rezultati do tega trenutka ne štejejo. Pozitivno gledam na to priložnost,« je še dejala letos trikrat med najboljšo deseterico v veleslalomu uvrščena 23-letnica.

Ana Bucik z nastopoma v dveh disciplinah porazdelila energijo, pritisk in želje

V zadnjem obdobju je v tej disciplini vse bolj uspešna Ana Bucik. Nekoč je veljala za specialistko za slalom, v tej sezoni pa je s 17. mestom v seštevku discipline ter devetim mestom na zadnji tekmi na Kronplatzu dosegla uspeh kariere.

»To, da lahko nastopam v dveh disciplinah in se v obeh kar dobro počutim, je velik plus. Mogoče gre tudi za porazdelitev energije, pritiska in želje. Tekem se bom lotila podobno kot vseh ostalih, zadovoljna bi bila s po dvema dobrima vožnjama na vsaki tekmi. Naredila bom vse, da se bom čim bolje pripravila. Za sabo imam lepe tekme, lahko sem mirna. Je pa res, da je to tekma zase in ne glede na to, kar si naredil prej, ali je bilo dobro ali slabo, ti to nič ne pomaga. Na tekmi je treba dati vse od sebe, vsi pa začenjamo z ničle,« je odločno pristavila Novogoričanka.

Olimpijski duh je že občutila, pravi: »Je občutiti neko olimpijsko vzdušje, mogoče bi bilo še nekoliko drugače, če bi bile igre v povsem normalnih razmerah. Zase lahko rečem, da je trema, ki je dolgo ni bilo, prispela. Skušala se bom umiriti do tekme in dobro pripraviti.«

Slokarjeva potrebuje še nekaj spanca

Tina Robnik v svetovnem pokalu v zadnjih letih nastopa le v veleslalomu. To bo tudi njen edini posamični nastop v Pekingu oz. Yanqingu, a pravi, da je tega vajena in da nima težav pri pripravah na manjše število preizkušenj.

»Moram reči, da zdaj že nekaj časa tekmujem le v veleslalomu in na teh nekaj paralelnih tekmah. Sem že vajena, da na nekem prizorišču nimam več priložnosti. Iz enega vidika je lažje, da imaš dve disciplini in dve možnosti, po drugi strani pa si lahko na eno disciplino bolj osredotočen,« je dodala na srečanju s predstavniki sedme sile.

Četrta slovenska predstavnica na veleslalomu bo Slokarjeva.

»Všeč mi je tukaj, sneg prav tako, saj je zelo agresiven in hiter, malo se moram še prilagoditi. Časovna razlika se tudi pozna, zato hvala bogu, da je tekma čez nekaj dni, da se bom lahko naspala,« je sprva dejala.

Pritisk in vznemirjenje olimpijskih iger sta visoka, zaradi česar komaj čaka na tekmovanja. Četudi je imela v zadnjih tednih in mesecih več težav, kot je pričakovala.

»Kot sem že večkrat dejala, me sama korona ni tako uničila, sem imela kar srečo. Čutim rahlo utrujenost, ampak s tem ni večjih težav. Pritisk mi odgovarja, saj se s tem lažje motiviram,« je še dodala za konec.