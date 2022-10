Alpsko smučanje je čudovito, a za Meto na koncu naporno

V nadaljevanju preberite:

Po veselju ob imenitnih predstavah Žana Kranjca in Štefana Hadalina na premieri nove sezone svetovnega pokala je smučarsko Slovenijo močno presenetila in razžalostila odločittev Mete Hrovat o slovesu od športne poti. Zakaj se je 24-letnica tako odločila, so jo doma in na SZS prepričevali, naj si premisili? Kaj je o njeni odločitvi dejal Miha Verdnik, vodja panoge alpsko smučanje pri SZS, katere stopničke so ji bile najljubše in kaj si misli o novinarskem spremljanju njenih nastopov?