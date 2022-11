Ana Bucik videla, da je blizu, vendar ji vedno malo zmanjka

Ameriška smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin prvič po letu 2016 na slalomu v Killingtonu ni slavila zmage. Najboljši sta bili tokrat Švedinja Anna Swenn Larsson in Švicarka Wendy Holdener, ki sta si delili najvišjo stopnico na odru za najboljše. Tretje mesto je pripadlo Avstrijki Katharini Truppe. Tudi na tretjem slalomu sezone za svetovni pokal sta bili med dobitnicami točk Ana Bucik, ki je bila sedma, in Neja Dvornik (19.).

Shiffrinova, ki je dobila oba slaloma v Leviju in je vodila po prvi progi tekme v Killingtonu, kjer je zmagala že petkrat, je v finalu zapravila prvo mesto. Z zaostankom 59 stotink sekunde je zdrsnila na peto mesto. Prvič doslej je slast zmage okusila Anna Swenn Larsson. Wendy Holdener pa je prekinila urok drugih in tretjih mest ter se četrtič v karieri (prvič na specialnem slalomu) se je zavihtela na vrh. Do danes je namreč v tej disciplini nanizala po 15 drugih in tretjih mest.

Zmage sta se veselili Švedinja Anna Swenn Larsson in Švicarka Wendy Holdener. FOTO: Erich Schlegel/Usa Today Sports

Zadovoljni se vračata domov

Od Ane Bucik, ki je štartala kot šesta, so bile na prvi progi hitrejše zgolj članice elitne sedmerice. V finalu je Novogoričanka ubranila svojo uvrstitev s prve proge. Njen zaostanek je znašal 71 stotink sekunde. Neja Dvornik je pridobila deset mest in z zaostankom 1,74 sekunde ujela uvrstitev v najboljšo dvajseterico.

»To je bila zelo zanimiva tekma. Na prvi progi je bilo enostavno smučati. Imela sem občutek, da dovolj napadam, a bi se dalo še precej bolj, kar so pokazala preostala dekleta. V finalu sem se kar dobro borila, res ni bilo preprosto. Na koncu je nekaterim uspel boljši nastop, a tudi moj ni bil slab. Nekako sem lahko zadovoljna, vidim, da sem blizu, a vedno nekaj malega zmanjka. Na naslednjih tekmah bo treba še nekaj dodati,« se je razgovorila Bucikova.

Zadovoljna je bila tudi Dvornikova: »Čeprav je bilo na trenutke res težko smučati in je bila prava borba, sem 19. mesta izjemno vesela. Na splošno je bil november tekmovalno zelo uspešen, sploh v slalomu, tako da se zadovoljna vračam domov.«