Anamarija Lampič zgrešila kar sedem strelov

Toni Vidmar in Polona Klemenčič sta si na Pokljuki priborila državna biatlonska naslova v posamični preizkušnji. Miha Dovžan je bil drugi, tretji Jakov Fak. Anamarija Lampič je s kar sedmimi zgrešenimi tarčami zasedla šele šesto mesto.

Moške je čakalo 12,5 kilometrov teka in štirje strelski postanki. Tekma je bila izjemno izenačena, saj so bili na štartu vsi najboljši, ki so zaključevali tridnevni sklop priprav pred nadaljevanjem sezone svetovnega pokala.

Za mesta na odru za zmagovalce so se med seboj najbolj udarili Vidmar, Fak in Dovžan. Vsi trije so imeli le po eno napako na strelišču, najhitrejši v teku pa je bil tokrat Vidmar, ki je bil za zgolj 1,7 sekunde hitrejši od Dovžana. Fak je bil tokrat 1:03,2 minute počasnejši od mlajših kolegov in je zasedel tretje mesto.

V ženski konkurenci je bila na 10 km prepričljivo najboljša Polona Klemenčič, ki je med božičnimi prazniki očitno našla boljšo strelsko formo, saj je zgrešila le dva strela. Povsem enak strelski izkupiček je imela tudi mlada Lena Repinc, ki pa je na drugem mestu vseeno zaostala več kot minuto (+1:07,2).

Dve minuti in 13,4 sekunde je bila od zmagovalke na progi počasnejša Živa Klemenčič, ki je dvakrat zgrešila tarčo in zasedla tretje mesto. Anamarija Lampič je zgrešila sedem strelov in je bila šesta (+3:37,6). Pred njo sta bili še Manca Caserman in Kaja Zorc.