Andrea Massi je postal mož Tine Maze

Tina Maze se je poslovila na zlati lisici leta 2017. FOTO: Tomi Lombar

Andrea Massi in Tina Maze sta bila šampionski tandem. FOTO: Marko Feist

Italijanska spletna stran Fantaski.it, ki naj bi bila zelo dobro obveščena o dogajanju v alpskem smučanju, piše, da bi lahko trenerski štab slovaške šampionkeokrepil nihče drug kot, potem ko se je moral posloviti Livio Magoni. Italijan, ki je popeljalna svetovni in olimpijski vrh, novice o tem ni želel potrditi. Slovenskemu portalu Ekipa24 pa se je zdelo zanimivo, da je avtor članka pri Massiju napisal, da gre za moža Tine Maze. Da bi bila Massi in Mazetova, ki imata triletno deklico, poročena, javnosti ni znano. Se je novinarju zgolj zapisala beseda marito ali morda Italijani vendarle vedo nekaj več, se sprašuje Ekipa24.Magoni je bil sicer glavni trener v štabu Tine Maze. Z njenimi nepozabnimi predstavami, zlasti v sanjski zimi 2012/13 in takrat rekordnimi 2414 točkami za veliki kristalni globus, si je priboril izjemen ugled, vrhunsko pa je vodil tudi Vlhovo. Ima ponudbe bogatejših zvez, ne bi bilo presenetljivo, če bi se preselil v tabor Švicarke