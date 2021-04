Livio Magoni ni več trener Petre Vlhove

je dobro znano ime v svetu alpskega smučanja, še posebej pri nas, saj je bil tudi glavni trener v štabu naše šampionkeZ njenimi nepozabnimi predstavami, zlasti v tisti sanjski zimi 2012/13 in takrat rekordnimi 2414 točkami za veliki kristalni globus, si je priboril izjemen ugled, vrhunsko pa je očitno vodil tudiS Slovakinjo je od leta 2016, vrh sta dosegla prejšnji mesec, ko je 26-letnica osvojila prvi veliki globus doslej za svojo deželo v alpskem smučanju.Zdaj pa je Vlhova na svojem profilu na instagramu sporočila, da se je njuno sodelovanje končalo ter se mu zahvalila za izjemnih pet let. O prekinitvi skupne smučarske poti so mnogi namigovali že pred koncem te sezone, jasno je, da ima Magoni ponudbe iz bogatejših zvez, kot je slovaška, ne bi bilo presenetljivo, ko bi se preselil v tabor Švicarkev zadnji zimi največje tekmice slovaške šampionke za veliki globus.Pred dnevi pa so močno odmevale trenerjeve besede v italijanskem tisku o svojeglavi in pretirano trmasti Vlhovi in že ob tem je bilo na dlani, da je njune zgodbe konec ...