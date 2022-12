Anže Lanišek zmagal v Nemčiji

Domžalski skakalni as Anže Lanišek je slavil še drugo zmago v tej sezoni in skupno tretjo v svetovnem pokalu. Po uvodni seriji tekme v Titisee-Neustadtu je »Žaba«, kakor ga vsi kličejo, s skokom, dolgim 133,5 metra, držal še drugo mesto, v finalu pa se je s 141 metri zavihtel na vrh.

Anžetu se je najbolj – na 1,3 točke – približal poljski nosilec rumene majice Dawid Kubacki (130,5 m in 144 m), tretje mesto pa je osvojil Nemec Karl Geiger (135 m in 141,5 m). »Spremljati prvo serijo je bilo res čudno, a še vseeno sem skušal ostati zbran na svoje skoke in se ne preveč obremenjevati s tem. V finalu sploh nisem videl Graneruda, saj je skočil, ko sem se že preoblačil. Meni je Žiga rekel, da sem zmagal, nisem vedel točno, ali sem ali nisem,« je povedal 26-letni Domžalčan.

Anže Lanišek je potrdil vrhunsko pripravljenost. FOTO: Markku Ulander/Reuters

Od Slovencev sta se med dobitnike točk prebila tudi Timi Zajc (130,5 m in 130 m) in Žiga Jelar (132,5 m in 126 m), ki sta zasedla 12. oziroma 16. mesto.

Lanišek, ki je poskrbel za 74. posamično zmago slovenskih smučarskih skakalcev v svetovnem pokalu, se je s tem uspehom v skupni razvrstitvi povzpel na drugo mesto. Za vodilnim Kubackim zdaj zaostaja za 34 točk.

Skupni vrstni red v svetovnem pokalu (5/32): 1. Kubacki (Pol) 370, 2. Lanišek (Slo) 336, 3. Kraft (Avs) 317, 4. Granerud (Nor) 276, 5. Zyla (Pol) 222 ... 17. Zajc 77, 21. P. Prevc 65, 28. Kos 26, 31. D. Prevc 23, 32. Jelar (vsi Slo) 22.

Po prvem polčasu je vodil Granerud

Po uvodni seriji je bil v vodstvu Norvežan Halvor Egner Granerud (136,5 m), ki je imel poldrugo točko naskoka pred Laniškom. Na tretjem mestu je bil Avstrijec Michael Hayböck (135 m), ki je za 26-letnim članom SSK Mengeš zaostajal za 1,7 točke.

V dobrem položaju je bil tudi Žiga Jelar (132,5 m), ki je bil enajsti, v finale pa se je uvrstil tudi Timi Zajc (130,5 m), ki je zasedal 15. mesto. V težki razmerah sta bila prekratka za drugo serijo Peter Prevc (123,5 m) in Lovro Kos (124,5 m), ki sta pristala na 33. oziroma 36. mestu. Domen Prevc je izpadel že v kvalifikacijah.

Rezultati tekme za svetovni pokal v Titisee-Neustadtu (HS-142): 1. Lanišek (Slo) 272,8 (133.5, 141), 2. Kubacki (Pol) 271,5 (130.5, 144), 3. Geiger (Nem) 269,2 (135, 141.5), 4. Hayböck (Avs) 265,4 (135, 138.5), 5. Granerud (Nor) 262,2 (136.5, 135), 6. Zyla (Pol) 255,1 (132, 136), 12. Zajc 240,4 (130.5, 130), 16. Jelar 236,3 (132.5, 126), 33. P. Prevc 102,4 (123.5), 36. Kos (vsi Slo) 99,2 (124.5).

Jutri bo na sporedu tekma mešanih ekip (z začetkom ob 11.45), v nedeljo pa še obe posamični tekmi – najprej ženska (12.15), nato še moška (15.45).