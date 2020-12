Anže Lanišek tihi favorit za Andreasa Goldbergerja

Philipp Aschenwald je za kvalifikacijski podvig prejel 5000 evrov.

V jutrišnji uvodni seriji (16.30) na izločanje oziroma izpadanje (če seveda ne bodo ponovili kvalifikacij) najtežje delo čaka Domna Prevca, ki se bo že v prvem paru postavil po robu favoriziranemu Nemcu Markusu Eisenbichlerju. Zatem se bo Bor Pavlovčič pomeril z najboljšim Rusom Jevgenijem Klimovom, tekmec Petra Prevca bo Švicar Gregor Deschwanden, slovenski prvak Anže Lanišek se bo pomeril z vodilnim Kanadčanom Mackenziejem Boydom Clowesom, Cene Prevc pa z Rusom Mihailom Nazarovom.

Ljubljana –, najizkušenejši slovenski reprezentant na 69. novoletni turneji v smučarskih skokih, je imel še kako prav, ko je pred časom na vprašanje, koga bo treba najprej premagati za zmago, kot iz topa izstrelil: »Test na covid-19!« To se je potrdilo tudi danes v Oberstdorfu, kjer so nemški prireditelji prižgali rdečo luč vsem poljskim skakalcem, ker je bil (sprva) pozitivenKo je prišlo na dan, da so se organizatorji po temeljitem premisleku odločili izključiti celotno ekipo rdeče-belih »orlov«, so poljski novinarji na družbenih omrežjih zagnali vik in krik. Z izjavo, da se mu zdi vse skupaj zelo nenavadno, je njihovemu razburjenju še dodatno prilil olje na ogenj nekdanji zvezdnik»Pred dvema dnevoma smo opravili test v Novem Targu, kjer smo bili prav vsi negativni,« je zmajeval z glavo športni direktor poljske skakalne reprezentance, ki je tako ostala brez vseh možnosti na ponovitev slavja izpred leta dni, ko si je »zlatega orla« za končno zmago na prestižnem tekmovanju štirih skakalnic v Nemčiji in Avstriji priskakalPoljaki bi imeli sicer kar tri vroča železa na turneji, ob Kubackem, ki v skupni razvrstitvi za svetovni pokal ta čas zaseda sedmo mesto, sta med elitno deseterico tudi(4.) in(10.). Ob omenjeni četverici so morali – ker so bili v neposrednem stiku z okuženim rojakom – na prisilni počitek šein. In to kljub temu, da so bili negativni.»Žal mi je, da se je zgodilo, kar se je. Počutim se dobro in sem brez vsakršnih simptomov,« se je reprezentančnim kolegom in vsem (poljskim) navijačem opravičil Muranka, čigar naknadni test je bil – kot je razkril moštveni zdravnik Aleksander Winiarski – negativen. Zaradi tega sta predsednik poljske smučarske zvezein minister za športže pritisnila na odgovorne pri mednarodni organizaciji FIS z zahtevo, da bi jutri ponovili kvalifikacije ali začeli preizkušnjo z vsemi 62 skakalci iz 16 držav in tako Kubackemu, Stochu & Co. vendarle dovolili tekmovati na skakalnici pod Senčno goro.Kot kaže, bo njihov pritisk obrodil sadove. Danes so se namreč vsi Poljaki še enkrat odpravili na testiranje in če bodo po tem vsi negativni, bodo lahko vendarle nastopili na tekmi.Tako se čedalje bolj uresničuje napoved tistih, ki so že pred začetkom 42. sezone za svetovni pokal v smučarskih skokih opozarjali, da bo v predolimpijski zimi 2020/21 ob vetru vrstni red krojil tudi zlovešči virus. Pozitivni testi na covid-19 so namreč že po uvodni postaji v Visli za več tekem pristrigli peruti Avstrijcem z branilcem velikega kristalnega globusana čelu, potem je novi koronavirus razredčil ruske vrste, nato je napadel slovenskega trenerjain kmalu zatem iz igre izločil še njegovega edinega varovanca, poslednjega BolgaraSledil je šok v nemški reprezentanci, ko je moral zaradi okužbe prireditev v Engelbergu, torej generalko za novoletno turnejo, izpustiti tudi, ki se je le nekaj dni prej v Planici veselil naslova svetovnega prvaka v smučarskih poletih in po vrnitvi domov tudi rojstva hčerkice. Za nameček so v nemškem taboru odkrili še eno okužbo, danes je bil namreč pozitiven tudi eden od spremljevalcev, ki pa naj ne bi bil v stiku z domačimi tekmovalci z vročim adutomna čelu. Glede na to, kako hitro se virus širi tudi v skakalni karavani, je le vprašanje časa, kdaj bo prizemljil naslednjega »orla«. In katerega?Ali bodo kvalifikacije, ki so jih v Oberstdorfu izpeljali danes, po poljskem pritisku dejansko ponovili, sinoči še ni bilo znano. Glede na to, da so jih zaznamovale sila spremenljive vetrovne razmere (ob sneženju), je treba dosežke vzeti z rezervo. To je navsezadnje priznal tudi Avstrijec, ki je bil s skokom, dolgim 128,5 metra, prepričljivo najboljši v kvalifikacijah.»Že res, da sem prikazal enega od boljših nastopov v zadnjem obdobju, vendar pa je treba reči, da so imeli skakalci z višjimi štartnimi številkami precej slabše razmere,« je dejal 25-letni Tirolec, ki je najbližjega zasledovalca, norveškega asa(122 m), ugnal kar za 11,1 točke. S tretjim mestom je navdušil(122 m), zelo dober pa je bil kot osmi znova(121,5 m), ki je – mimogrede – tihi favorit za nekdanjega avstrijskega šampiona»Zame je Anže vroči kandidat za končno uvrstitev na zmagovalni oder,« je poudaril 48-letni »Goldi«, ki že vrsto let deluje kot strokovni komentator na avstrijski nacionalni televiziji ORF. Kvalifikacijsko letvico sta sicer danes zanesljivo preskočila tudi(111 m) in(115 m), ki sta drug za drugim pristala na 26. oziroma 27. mestu, malo je trepetal Peter Prevc (102 m/41.), medtem ko je(97,5 m/53.) ugnal le dva tekmeca.V slovenskem taboru so sicer z enim očesom pogledovali tudi proti Engelbergu, kjer je za veselje poskrbel, ki je z novim drugim mestom na tekmi za celinski pokal našemu zastopstvu priskakal sedmo vstopnico za nastope med elito v naslednjem ciklusu.