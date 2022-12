Anže Lanišek upravičil vlogo favorita, med dekleti zmaga Nike Križnar

Anže Lanišek je na državnem prvenstvu v smučarskih skokih v Planici upravičil vlogo velikega favorita in zanesljivo osvojil zlato lovoriko. V ženski konkurenci se je zmage na Bloudkovi velikanki veselila Nika Križnar.

Lanišek, ki kot najboljši Slovenec v skupni razvrstitvi za svetovni pokal drži odlično drugo mesto, je pot k prepričljivi zmagi tlakoval že v uvodni seriji, v kateri si je s skokom, dolgim 138 m, zagotovil kar 17 točk prednosti pred Lovrom Kosom (130,5 m). Potem ko je 26-letni Domžalčan, sicer član SSK Mengeš, tudi v finalu poletel najdlje (136 m), je imel na koncu 25,8 točke naskoka pred drugouvrščenim Timijem Zajcem (129 m in 134 m).

Dodatne 0,4 točke je zaostal tretjeuvrščeni Domen Prevc (132 m in 133 m), ki je na četrto mesto potisnil Kosa (v drugo 133,5 m); član ljubljanske Ilirije je zaradi težav pri doskoku prejel nižje ocene za slog. Peti je bil Žiga Jelar, šesti Žak Mogel, najizkušenejši slovenski reprezentant Peter Prevc pa se je moral sprijazniti s sedmim mestom.

Rezultati državnega prvenstva v Planici – moški: 1. Lanišek (Mengeš) 294,6 (138, 136), 2. Zajc (Ljubno BTC) 268,8 (129, 134), 3. D. Prevc (Triglav) 268,4 (132, 133), 4. Kos (Ilirija) 265,1 (130.5, 133.5), 5. Jelar (Triglav) 260,1 (127, 132), 6. Mogel (Ljubno BTC) 248,5 (128, 129) 7. P. Prevc (Triglav) 247,8 (124.5, 128.5), 8. Vidic (Ilirija) 236,7 (123, 128), 9. Bartol (Ilirija) 231,8 (124.5, 123.5), 10. Hafnar (Triglav) 231,8 (124.5, 123.5).

»Zelo sem zadovoljen s svojo formo. Četudi naredim manjše napake, me še vedno odnese daleč. Enako je bilo že v Engelbergu, kjer se mi je v prvi seriji prikradla groba napaka, pa sem bil še vedno šesti. To me veseli. Ta naslov državnega prvaka je odlična popotnica pred novoletno turnejo, poleg tega njim nekaj povrnem klubu,« se je veselil Lanišek, ki bo med vročimi favoriti novoletne turneje; ta se bo s kvalifikacijami 28. t. m. začela v Oberstdorfu.

V ženski konkurenci sta Niki Križnar (121 m in 129 m) družbo na zmagovalnem odru delali Urša Bogataj (119,5 m in 126 m) in Ema Klinec (114 m in 123,5 m). »Če sem iskrena, moji skoki niso bili povsem takšni kot na treningih. Manjka mi sproščenost, ne zadiham še, kot bi sama želela. Ne glede na to, sem naredila dva solidna skoka, ki sta me ponesla do naslova državne prvakinje. To si štejem v veliko čast,« je povedala Križnarjeva, ki bo na silverstrski turneji – zeleno luč zanjo bodo 27. t. m. prižgali v Beljaku – lovila zlato sovo.

Rezultati državnega prvenstva v Planici – ženske: 1. Križnar (Norica Žiri) 243,3 (121, 129), 3. Bogataj (Ilirija) 232,7 (119,5, 126), 3. Klinec (Norica Žiri) 218,8 (114, 123), 4. N. Prevc (Triglav) 197,3 (110,5, 117), 5. K. Komar (Bohinj) 172,2 (111,5, 112,5), 6. Volavšek (Ilirija) 161,7 (108,5 110,5), 7. Pirnovar (Zagorje) 158,9 (106.5, 111.5), 8. Košnjek (Tržič FMG) 157,0 (106.5, 111), 9. T. Komar (Bohinj) 156,1 (106, 111), 10. Repinc Zupančič (Tržič FMG) 154,0 (106, 109)

Niki Križnar sta se najbolj približali reprezentančni kolegici Urša Bogataj in Ema Klinec. FOTO: Jernej Damjan/SloSki

V moštveni konkurenci je prvo mesto osvojila prva ekipa kranjskega Triglava (v postavi Žiga Jelar, Peter Prevc, Domen Prevc in Mark Hafnar), na drugem mestu je pristala Ilirija I (Tilen Bartol, Rok Masle, Matija Vidic in Lovro Kos), tretja pa zasedba Ljubno BTC (Timi Zajc, Žak Mogel, Gorazd Završnik in Jernej Presečnik).