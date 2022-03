Ledena smučina nagaja, kvalifikacije ob 15. uri

Planica je prizorišče zadnjih kvalifikacij smučarskih skakalcev v tej sezoni. Za uvrstitev na petkovo tekmo v poletih se bo potegovalo 13 Slovencev. Kvalifikacije bi morale biti ob 11. uri, a so jih zaradi težav z zaletno smučino preložili na 15. uro.

Organizatorjem je največ težav povzročila zaletna smučina. V njej se je zaradi sonca začela nabirati voda, zaradi česar so po 14 skakalcih prekinili in odpovedali tudi drugi trening. Avstrijec Jan Hörl je imel na spodnjem delu zaletišča ogromno težav in se je komaj obdržal na smučeh.

Kot prvi se bo po zaletišču spustil Patrik Vitez, predzadnji pa Timi Zajc, ki se bo boril za zmago v razvrstitvi poletov.

Trenutno je na drugem mestu, pred njim je le Avstrijec Stefan Kraft, ki bo v kvalifikacijah nastopil kot zadnji.

Najboljši letalci so sicer izpeljali prvo serijo poletov na prvem uradnem treningu. Najboljši je bil Avstrijec Daniel Huber (226,5 m; 153,5 točke) pred Timijem Zajcem (229,0; 151,4 točke) in Petrom Prevcem (226; 150,3 točke). Med deseterico so se uvrstili še Anže Lanišek, Lovro Kos in Žiga Jelar. Najdlje je sicer poletel Anže Semenič (230 m).

V slovenskem nacionalnem paketu so poleg Viteza še Bor Pavlovčič, Tilen Bartol, Žak Mogel, Jan Bombek in Anže Semenič, poleg njih pa bodo tekmovali še skakalci, ki so letos že osvajali točke, s startno številko 39 bo nastopil Cene Prevc, za njim pa se bodo zvrstili še Lovro Kos (46), Domen Prevc (47), Peter Prevc (61), Anže Lanišek (64), Žiga Jelar (66) in Zajc (67).

V drugi seriji za trening je bil pred prekinitvijo najdaljši Pavlovčič, ki je pristal pri 230 m. Po 15. tekmovalcu so morali organizatorji odpovedati trening zaradi težav z zaletno smučino. V njej se je zaradi močnega sonca že začela nabirati voda, saj hlajenje ne deluje najbolje.

»Nadaljevati moramo v tem ritmu, kot smo od olimpijskih iger naprej. Če smo v tujini skakali na stopničke, se spodobi to nadaljevati tudi na domačem terenu. Poskusimo jih dobiti čim več in pričarati gledalcem lepo Planico,« je pred tekmo dejal glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota.

Timi Zajc je največji slovenski adut. FOTO: Christof Stache/AFP

Timi Zajc, zmagovalec zadnje tekme pred finalom v Oberstdorfu in letošnji svetovni podprvak iz Vikersunda, upa na ponovitev minulega konca tedna: »Želel bi si ponoviti zmago iz preteklega tedna, ampak tudi če zmage ne bo, se ne bom preveč žrl. Najbolj važno je, da uživam in da bom tudi ta vikend.«

Kapetan slovenske zlate mešane in srebrne moške olimpijske ekipe Peter Prevc, z 250 metri slovenski rekorder, si želi dolge in varne polete: »Od domače tekme pričakujem predvsem dolge polete, da mi bo uspelo ostati zbran do nedelje. Predvsem pa si želim ustvariti lepe spomine, ker bodo na tekmah znova spet navijači. Na tekme pridejo tudi vsi domači.«

Gledalci si zagotovo želijo videti tudi nov svetovni rekord, ki ga ima z 253,5 metra v lasti Kraft (postavil ga je leta 2017 v Vikersundu), doslej so rekordno znamko v Planici postavljali 28-krat, zadnjič leta 2005, ko je Norvežan Bjørn Einar Romøren poletel 239 metrov.

Lani, ko so bile na sporedu tri posamične tekme, je dve dobil Nemec Karl Geiger, leta 2020 v Planici tudi svetovni prvak, eno pa Japonec Rjoju Kobajaši, z 252 metri tudi rekorder naprave. Omenjena tekmovalca se bosta letos v Sloveniji tudi borila za skupno zmago v svetovnem pokalu. Japonec ima 66 točk naskoka pred Nemcem.