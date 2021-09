Barada brez soglasne podpore, Smrekar predlaga Damjana

Enzo Smrekar podpira Jerneja Damjana, FOTO: Tomi Lombar

Tomaž Barada ni dobil soglasne podpore. FOTO: Jože Suhadolnik

Smučarska zveza Slovenije je za strokovnega vodjo slovenske olimpijske delegacije na zimskih igrah prihodnjega februarja v Pekingu predlagala, je potrdil predsednik zveze. Predlog mora potrditi še Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije, ki odloča o imenovanju.Izvršni odbor OKS je 21. septembra v Ljubljani, predsednika strokovnega sveta OKS za vrhunski šport, imenoval za vodjo reprezentance na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu od 4. do 20. februarja prihodnje leto. Barada ni dobil soglasne podpore. Javno je nasprotovanje imenovanju Barade za vodjo slovenske delegacije izrekel predsednik SZS.»Dozdajšnja praksa je bila takšna, da je v vseh letih, odkar Slovenija nastopa na zimskih olimpijskih igrah samostojno, vodja delegacije bil nekdo iz smučarskih vrst,« je pojasnil Smrekar. »Treba je razumeti, da je vodja reprezentance operativna funkcija, kar pomeni, da je treba reševati zadeve, ki jih je treba tudi vsebinsko in strokovno poznati,« je še dejal.Damjan, dolgoletni slovenski reprezentant, ki je kar 17 let nastopal v članski konkurenci, je letos maja napovedal konec tekmovalne kariere.