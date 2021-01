Beat Feuz zmagovalec 81. smuka za pokal Hahnenkamm

Martin Čater se s Streifom ni spoprijateljil. FOTO: Johann Groder/AFP

Petkovi zmagi je Švicardodal še današnjo na od včeraj preloženemu 81. smuku za pokal Hahnenkamm, s čimer je v velikem slogu zaokrožil konec tedna na najslovitejši smukaški tekmi v svetovnem pokalu v alpskem smučanju. Drugi je bil Francoztretji pa domači favoritFeuz je prevzel tudi prvo mesto v smukaški razvrstitvi svetovnega pokala. Dosegel je 15. zmago v svetovnem pokalu in 12. v najhitrejši disciplini. Tri ima še v suerveleslalomu.Spust po strašljivem Streifu, ki so mu organizatozorji včeraj porezali skok v ciljno ravnino, ni minil brez težav. Pred nastopom Feuza s številko 9 je bila tekma za 10 minut prekinjena zaradi megle na progi v zgornjem delu. Feuza megla ni posebej motila in je stopnjeval svojo vožnjo ter z izredno hitrostjo opravil s prečnim prehodom in ciljnim spustom. Za 17 stotink je prehitel do tedaj vodilnegaNa štartu proge so bili trije Slovenci., ki je navdušil s spektakularno zmago na uvodnem moškemu smuku sezone 2020/21 v Val d'Iseru, se s to dolgo in zahtevno strmino še ni spoprijateljil. V petek je s 26. mestom osvojil nekaj točk, tokrat pa še teh ne. Na progo je sicer šel kot četrti. Njegov zaostanek je znašal 4,30 sekunde za 45. mesto.insta le dočakala nastopa, potem ko sta bila v petek med tistimi, ki niso mogli štartati. Kline je zaostal 3,63 sekunde za 44. mesto, Hrobat pa svojega nastopa ni končal v cilju. Pred odstopom je imel 48. čas.Petkov smuk je vzel velik davek med tekmovalci. Grdo sta padla Američanin Švicar, ki je padel na ciljnem skoku in utrpel več hudih poškodb. Organizatorji, ki so bili deležni številnih kritik, so nevarni ciljni skok za nedeljski smuk skorajda povsem zravnali.