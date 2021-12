Bogatajeva le za Kramerjevo, Cene Prevc šesti

Slovenski smučarski skakalci in skakalke so uspešno nastopili v današnjih kvalifikacijah v Visli in Lillehammerju. Vseh dvanajst se je namreč uvrstilo na posamični tekmi – jutrišnjo za dekleta na Norveškem (18.15) in nedeljsko za fante na Poljskem, kjer bo jutri ekipna preizkušnja (16.30).

Najvišje je od naših posegla Urša Bogataj (96 m), ki je na srednji skakalnici v Lillehammerju zaostala le za Avstrijko Marito Kramer (96 m). Zelo dobro so se odrezale tudi nosilka rumene majice vodilne tekmovalke v svetovnem pokalu Ema Klinec (88 m), ki je zasedla sedmo mesto, obe Niki – Križnarjeva (87,5 m) in Prevčeva (88 m) pa sta druga za drugo pristali na devetem oziroma desetem mestu.

Zanesljivo sta se skozi kvalifikacije prebili tudi Jerneja Brecl (87,5 m) in Špela Rogelj (83 m), ki sta zasedli 14. oziroma 22. mesto.

Rezultati kvalifikacije v Lillehammerju (HS-98): 1. Kramer (Avs) 125,4 (96), 2. Bogataj (Slo) 124,1 (96), 3. Opseth (Nor) 117,4 (93.5), 7. Klinec 111,4 (88), 9. Križnar 108,2 (87.5), 10. N. Prevc 107,3 (88), 14. Brecl 102,1 (84), 22. Rogelj (vse Slo) 95,9 (83).

Hörlu 3000 frankov

V Visli je bil najboljši Avstrijec Jan Hörl (129 m), ki je za pičlo točko ugnal vodilnega skakalca v svetovnem pokalu, Nemca Karla Geigerja (134 m), in si prislužil ček za 3000 švicarskih frankov. Od šesterice Slovencev je s šestim mestom najvišje posegel Cene Prevc (126 m).

Cene Prevc je potrdil zelo dobro pripravljenost. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Nase je opozoril tudi Lovro Kos, ki je z enako daljavo kot Cene pristal na enajstem mestu. »Pozna se, da sem nov v svetovnem pokalu, toda počasi nabiram izkušnje in verjamem, da bom z vsakim nastopom lažje nastopal na takšni ravni, kot si jo želim,« je dejal 22-letnik iz Rudnika pri Moravčah.

Junak minulega konca tedna Anže Lanišek (123 m) je bil petnajsti. »Zagotovo sem lahko zadovoljen s tem, kako se vse skupaj odvija. A ne smem se prehitro zadovoljiti. Vedeti moramo, da je to šele začetek sezone. Formo bo potrebno še stopnjevati in prenašati na druge tekme,« je izjavil 25-letni Domžalčan, ki je kvalifikacije končal tri mesta pred Petrom Prevcem (121,5 m).

Domen Prevc (126 m) je najboljše razmere med vsemi izkoristil s 25. mestom, Timi Zajc (114,5 m) pa je v bistveno slabših izvlekel 46. mesto.

Na jutrišnji ekipni tekmi bodo barve Slovenije branili Cene Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek.