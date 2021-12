Nova zmaga Avstrijke, Bogatajeva spet najboljša Slovenka

Avstrijska smučarska skakalka Marita Kramer je svojo premoč potrdila tudi na drugi tekmi za svetovni pokal v Klingenthalu. S skokoma, dolgima 137 in 134 metrov, je bila razred zase, saj je najbližjo zasledovalko, Norvežanko Silje Opseth (130 m in 130 m) ugnala kar za 21,3 točke. Od Slovenk je bila znova najboljša Urša Bogataj (129 m in 130 m), ki je zasedla peto mesto.

Skakalka iz Briš pri Polhovem Gradcu je v finalu izgubila eno mesto, potem ko jo je z izjemnim nastopom prehitela japonska zvezdnica Sara Takanaši (125,5 m in 140 m). Na tretje mesto je skočila Nemka Katharina Althaus (129,5 m in 127 m).

Med elitno deseterico so se prebile še tri Slovenke, in sicer Ema Klinec (114 m in 127,5 m), Nika Križnar (117,5 m in 124,5 m) in Špela Rogelj (121,5 m in 118 m), ki so se druga za drugo zvrstile med sedmim in devetim mestom. Jerneja Brecl (115,5 m in 113,5 m) je pristala na 14., Nika Prevc (106 m in 112 m) pa na 26. mestu.

Kramerjeva že po uvodni seriji na vrhu

Marita Kramer je prepričljivo vodila že po prvem »polčasu«. S skokom, dolgim 137 metrov, se je že močno oddaljila od zasledovalk. Pred drugovrščeno Silje Opseth (130 m) je imela že zajetne 13,1 točke prednosti. Od naših je bila v najboljšem izhodišču Urša Bogataj (129 m), ki je zasedala četrto mesto.

Skakalka ljubljanske Ilirije je za tretjeuvrščeno Nemko Katharino Althaus (129,5 m) zaostajala za poltretjo točko. Zelo dobro je skočila tudi Uršina klubska kolegica Špela Rogelj (121,5 m), ki je bila šesta, medtem ko sta Ema Klinec (114 m) in Nika Križnar (117,5 m) zasedali deseto oziroma enajsto mesto. V finale sta se uvrstili tudi 14. Jerneja Brecl (115,5 m) in 29. Nika Prevc (106 m).