Bojan Križaj in Jure Košir zmagala, letos slovenski cilji skromni

Najboljši slovenski veleslalomist Žan Kranjec si bo po tretjem mestu na ponedeljkovem veleslalomu v Alta Badii privoščil krajši tekmovalni oddih. Predstavniki slovenske smučarske stroke se za zdaj namreč še niso odločili, da Kranjca pošljejo na slalomske tekme. Kranjec posledično ne bo tekmoval na četrtkovem nočnem slalomu pod žarometi v Italiji.

Specialisti za slalomske zavoje so že zbrani v Madonni di Campiglio, kjer jih v četrtek čaka drugi slalom sezone za svetovni pokal alpskih smučarjev. Nočni spektakel se bo začel ob 17.45. Na štartu prve vožnje bosta dva slovenska slalomista, in sicer Štefan Hadalin in Tijan Marovt. Marovt bo lovil v Italiji svojo premierno uvrstitev v finale na tekmah najvišje ravni.

Tokrat le po nekaj točk

Kakšen tekmovalni cilj bo pred aduti izpod dežnika SZS? Slovenca bosta na pregovorno odlično pripravljeni progi lovila nastop na drugi vožnji, ki se bo začela ob 20.45, ter prve moške slalomske točke v svetovnem pokalu v tej zimi.

Najboljši na prvem moškem slalomu v sezoni v Val d'Iseru je bil resda Norvežan Lucas Braathen. Slovenca sta ostala brez uvrstitve. Največji dolžnik je Hadalin. Po zanj zelo dobrem devetem mestu na veleslalomu v Söldnu je na preostalih štirih tekmah, treh veleslalomih in slalomu, vpisal ničlo.

Žan Kranjec (levo) se bo vrnil na tekme v začetku januarja, Štefan Hadalin (desno) bo lovil točke že v četrtek. FOTO: Matej Družnik

Najboljši slovenski smučar v tej zimi Kranjec se je na treh veleslalomih od štirih uvrstil na stopničke. Le v nedeljo na prvem od dveh veleslalomov v Alta Badii ni bil del najboljših treh, ko je končal na petem mestu. Kranjec je v prejšnjih sezonah tekmoval tudi v slalomu. A se bo za zdaj osredotočil zgolj na veleslalom, v katerem lahko na vsaki tekmi poseže po stopničkah in je trenutno tretji najboljši veleslalomist sezone.

Zmagala le Križaj in Košir

Kranjca naslednji veleslalom čaka 7. januarja v Adelbodnu v Švici, kjer je leta 2020 kot prvi Slovenec zmagal na veleslalomu na Chuenisbärgliju. Vodičan je sicer prav na slalomu v Madonni pred štirimi leti prvič v tej disciplini v svetovnem pokalu skočil na 11. mesto. V slalomu je trenutno rangiran na 53. mestu na slalomskem štartnem seznamu svetovnega pokala.

Na slalomih v Madonni di Campiglio sta doslej zmagala dva Slovenca, in sicer Bojan Križaj leta 1984 in Jure Košir leta 1993. Križaj je na tem prizorišču na slalomih zbral sedem uvrstitev na stopničke. V zadnjih dveh desetletjih je na slalomih na tem prizorišču najboljši slovenski dosežek zagotovil Hadalin s sedmim mestom – 8. januarja 2020. Rekordni zmagovalec slalomov na klasični progi Canalone Miramonti je s petimi zmagami Šved Ingemar Stenmark.