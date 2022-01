Brez kirurškega posega, a takoj na rehabilitacijo

Trenutno najuspešnejša smukačica Italijanka Sofia Goggia si je ob grdem padcu na nedeljskem superveleslalomu za svetovni pokal v domači Cortini d'Ampezzo poškodovala levo koleno. Iz italijanske smučarske zveze so sporočili, da je Goggia utrpela zvin kolena, majhen zlom mečnice ter poškodbo vezi.

Goggio je na kliniki La Madonnina v Milanu pregledala zdravniška komisija italijanske zveze, ki ji predseduje Andrea Panzeri.

Pregled z magnetno resonanco obeh kolen je pri olimpijski prvakinji v smuku iz Pjongčanga pokazal zvin levega kolena, delno poškodbo križne vezi, ki je bila operirana že leta 2013, manjši zlom mečnice in prizadetost mišice.

Kot so ob tem sporočili iz zveze, bo Goggia še danes začela proces rehabilitacije. Glede na to, da ji ne bo treba pod kirurški nož, 29-letna tekmovalka iz Bergama še vedno upa, da bo lahko 15. februarja branila naslov olimpijske prvakinje.

»Žal mi je, to je postanek, ki v tako pomembnem trenutku sezone ni bil potreben,« je sporočila Goggia: »Že v naslednjih urah bom začela fizioterapijo, da bom poskušala ubraniti olimpijski naslov v moji prvi disciplini, ki jo ljubim najbolj.«

Za zdaj še ni jasno, ali bo Goggia, ki so jo izbrali tudi za italijansko zastavonošo na odprtju iger v Pekingu 4. februarja, lahko nosila zastavo, oziroma kdaj se bo odpravila na Kitajsko.

Goggia je po zmagi na smuku nato na superveleslalomski progi Olympia delle Tofane tvegala nekoliko preveč in padla na enem izmed zavojev. Vodilna tekmovalka v smukaškem seštevku sezone je sicer v cilj prismučala samostojno in brez pomoči. Že takoj po padcu je tožila zaradi bolečin v kolenu, nadaljnje preiskave v milanski bolnišnici pa so potrdile prvotne sume.

Elena Curtoni, ki je prvič osvojila superveleslalom, je v izjavi za italijansko radiotelevizijo RAI spregovorila tudi o padcu reprezentančnega kolegice: »Šla sem naravnost k njej. Zame je grenak dan. Zelo sem vesela tega, kar mi je uspelo, zadovoljna sem z razpletom tekme, žal pa mi je za Sofio, in upam, da ni nič resnega.«

Prva slovenska favoritinja za smukaško kolajno na Kitajskem Ilka Štuhec je na smuku, na katerem je zasedla 11. mesto, začutila bolečine v desnem kolenu. Na superveleslalomu zato ni nastopila.

O nastopu na zadnjih ženskih tekmah svetovnega pokala v Garmisch-Partenkirchnu prihodnji konec tedna, smuku in superveleslalomu, se bodo v ekipi Štuhčeve odločali po tem, ko bo več znano o stanju desnega kolena.