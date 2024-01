Brez slovenskega uspeha v Zauchenseeju

Avstrijska alpska smučarka Cornelia Hütter je zmagala na superveleslalomu za svetovni pokal v Altenmarkt-Zauchenseeju. Norvežanka Kajsa Vickhoff Lie je na drugem mestu zaostala zgolj devet stotink sekunde, tretje mesto je pripadlo Švicarki Lari Gut-Behrami (+0,21). Edina Slovenka Ilka Štuhec se na zaviti progi ni znašla in je ostala brez točk.

Hütterjeva je osvojila peto zmago v svetovnem pokalu, četrto na tekmah v superveleslalomu, prvo v Altenmarkt-Zauchenseeju. Enaintridesetletna Avstrijka je z zmago prevzela mesto vodilne v seštevku discipline. Italijanki Sofia Goggia in Federica Brignone, ki sta krojili razplet uvodnih dveh ženskih superveleslalomov v sezoni, tokrat nista bili na vrhu. Goggiova, ki je zmagala v St. Moritzu, je na enem od zavojev zdrsnila in ostala brez uvrstitve, Brignonejeva (+0,32), zmagovalka tekme v Val d'Iseru, pa je na četrtem mestu boj za stopničke izgubila za 11 stotink sekunde.

Edina slovenska tekmovalka v hitrih disciplinah Ilka Štuhec je nazadnje tekmovala v svetovnem pokalu pred 27 dnevi v Val d'Iseru, kjer je bila peta na smuku in 15. v superveleslalomu. Tokratnega konca tedna v Avstriji pa Štuhec ni najbolje začela. Štuhčeva je božične praznike pričakala z boleznijo, kar je pomenilo prisilen počitek. Konec lanskega leta je nekaj dni trenirala na Peci, nato je imela v San Pellegrinu neugodne vremenske razmere, ki so odnesle nekaj dni treninga.

Mariborčanka se na precej zaviti progi v Zauchenseeju, značilni predvsem po visoki hitrosti takoj po izhodu iz štartne hišice, ni znašla. Na progo se je pognala kot 20, a je na vseh odsekih nabirala zaostanek, ki je ob prihodu v cilj znašal zajetnih 2,41 sekunde, kar je bilo največ od vseh do takrat uvrščenih smučark. Ilka Štuhec (41.) so po vrsti prehitevale tekmovalke in je izpadla iz trideseterice najboljših, ki osvojijo točke za svetovni pokal.

Tokratna tekma je bila nadomestna za odpovedano iz Sankt Moritza, v soboto in nedeljo bosta na sporedu smuk in še en superveleslalom.

Američanka Mikaela Shiffrin, vodilna v skupnem seštevku zime, se je tekmam v Zauchenseeju odpovedala, znova pa bo nastopila v torek na nočnem slalomu v Flachauu.