Čas je, da pokažejo, kaj so natrenirali med poletnimi pripravami

V Söldnu se bo konec tedna začela nova sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju. To bo že 56. sezona svetovnega pokala po vrsti. Uvertura na ledeniku Rettenbach bo v skladu s tradicijo v znamenju ženskega in moškega veleslaloma, na katerem imajo visoke cilje tudi predstavniki slovenske sedemčlanske ekipe.

Na uvodnih preizkušnjah bodo od slovenskih alpskih smučarjev nastopili Ana Bucik, Neja Dvornik, Meta Hrovat, Tina Robnik in söldenska novinka Andreja Slokar ter Štefan Hadalin in Žan Kranjec. Lani sta se v Söldnu najbolje odrezala Hrovatova s šestim in Kranjec s sedmim mestom. Točke je osvojila še Bucikova z 21. mestom.

Vodja reprezentanc Janez Slivnik je prepričan, da rezultat ne bo izostal, če bodo pokazali samozavestne nastope. »Težav z zdravjem in poškodbami ni, po tem, kar sem videl na terenu, smo konkurenčni drugim ekipam. Vsi so pripravljeni na uvod,« je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejal Slivnik. Tekmovalci so v zadnjem tednu opravili treninge v Söldnu, v Val Senalesu in nato spet v Söldnu na progi, na kateri bosta tekmi. Po Slivnikovih besedah so vsi pripravljeni za to dirko.

Od uverture največ pričakujeta Kranjec in Hrovatova. »Od mene lahko pričakujete to, kar vsako sezono, da na vsaki tekmi iz sebe iztisnem maksimalno dobre predstave. Veseli me, da sem dobil nazaj zaupanje vase in v opremo in se veselim začetka sezone,« je dejal Kranjec, ki je kljub težavam s poškodbo hrbta in osebnim pretresom v prejšnji zimi v veleslalomskem seštevku končal v elitni sedmerici.

Največ sprememb je doživela deveta veleslalomistka prejšnje zime Hrovatova, ki je začela sodelovati z italijanskim trenerjem Liviom Magonijem, nekdanjim trenerjem Tine Maze. Magoni se je po koncu sodelovanja s Slovakinjo Petro Vlhovo, skupno zmagovalko svetovnega pokala v prejšnji zimi, pridružil slovenski reprezentanci.

Videli bodo, kam sodijo

»Zadeve smo zastavili dobro, moram reči, da sem z delom poleti zelo zadovoljna. Zdaj nas čaka to, za kar smo delali, in čas je, da začnemo,« je dejala Hrovatova.

Bucikova je del prve trideseterice na štartu tako v slalomu kot v veleslalomu: »Vedno se veselim, ko začnemo tekmovati. Zagotovo je še kakšna stvar, ki jo lahko popravim in izboljšam, a v zadnjem tednu smo trenirali zelo dobro, tudi prej so bili dobri pogoji. Skušali smo nadgraditi lansko smučanje, zdaj bomo videli, kam sodimo.«

Hadalin, ki je prav tako član trideseterice tako v slalomu kot v veleslalomu, v Söldnu še ni nastopil v finalu. »Zdi se mi, da sem v tej sezoni naredil velik korak v pristopu do vsega, bolj umirjeno gledam na vse stvari. Verjamem, da sem sem dobro pripravljen, to želim pokazati na tekmah.«

Za eno največjih presenečenj je v prejšnji sezoni poskrbela Andreja Slokar, ki je navdušila s petim mestom na slalomu na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo. »Prvič bom sezono začela že s tekmo oktobra, kar je zame nekaj povsem novega. Poskušala sem izboljševati stvari, bomo videli, kako mi je uspelo.«

Tina Robnik, ki je bila v Söldnu pred štirimi leti deveta, lani ni osvojila točk, je zadovoljna, da v sezono vstopa zdrava. »Vzdušje je dobro. Zadnje treninge smo bili več skupaj, kar je bilo super zaradi primerjave. Počutim se dobro in se veselim tekem. Upam, da mi bosta v Söldnu uspela dobra nastopa.«