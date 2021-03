Čater se po zmagi ne sestavi

Zadovoljni Švicarji

Vincent Kriechmayr je prišel do svoje devete zmage v svetovnem pokalu. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters



Nova izgubljena priložnost

Zmagovalec smuka za svetovni pokal alpskih smučarjev v Saalbach-Hinterglemmu je predstavnik domače vrste.je za Avstrijo osvojil še 185. moško smukaško zmago v svetovnem pokalu. Švicarje na drugem mestu zaostal 17 stotink sekunde. Za avstrijski dan je s tretjim mestom poskrbel(+0,27).Kriechmayr je v odlični formi. Na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Cortini d'Ampezzo je bil eden izmed največjih junakov. Na povsem novi moški progi Vertigine je osvojil dva naslova svetovnega prvaka, konkurenco je pokoril na superveleslalomu in smuku.Devetindvajsetletni Avstrijec je prišel do svoje devete zmage v svetovnem pokalu, tretje smukaške. To je njegova prva smukaška zmaga v svetovnem pokalu po več kot dveh letih.Čeprav niso dobili boja za zmago, so zadovoljni tudi v švicarskem taboru. Feuz bo v Lenzerheide pripotoval oblečen v rdečo majico vodilnega smukača. V boju za četrti smukaški globus vodi s prednostjo 68 točk pred Mayerjem. Med osmoljenci današnje tekme je Italijan, ki je pristal tik pod stopničkami na četrtem mestu (+0,42). Paris je namreč v petek vodil po devetih tekmovalcih, a so prvi smuk po več prekinitvah nato odpovedali zaradi megle. Paris (-148) na tretjem mestu v smukaškem seštevku zime nima več niti teoretičnih možnosti za mali kristalni globus v posebnem seštevku discipline.Na tem prizorišču na Solnograškem bodo v nedeljo izpeljali še superveleslalom, na katerem je prvi favorit Kriechmayr, ki je dobil zadnje tri superveleslalome v vrsti, vključno s tistim v Cortini.Gre za zadnje moške preizkušnje v hitrih disciplinah pred finalom sezone svetovnega pokala v Lenzerheideju. Zadnji moški tekmi pred švicarskim finalom bosta veleslalom in slalom 13. in 14. marca za 60. pokal Vitranc v Kranjski Gori.Za Slovenci je v Saalbachu nova izgubljena priložnost. Najbližje trideseterici je bil tekmovalec s startno številko 50, ki je vsaj točko na 31. mestu (+2,25) zgrešil za tri stotinke sekunde.je nastopil s startno številko 6, a ni bil konkurenčen. Zaostanek 2,46 sekunde je pomenil 38. mesto. Celjan, ki je zmagal na uvodnem smuku sezone v Val d'Iseru, je v nadaljevanju zbral le še 11 točk. Bo pa Čater kot 17. smukač sezone vseeno nastopil na finalnem smuku v Švici. Na finalnem ženskem smuku bo nastopila tudise s številko 38 ni uvrstil med najboljšo trideseterico. Uvrstil se je tik za Čatrom (+2,52; 39.). Mariborčan ni izkoristil dobrih pogojev na progi, ko so se kar trije tekmovalci tik pred njim prebili v top 30, dva celo v prvo petnajsterico.