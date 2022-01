Celjski blisk v Kitzbühlu za uvod ni ponovil Wengna

Norvežan Aleksander Aamodt Kilde nadaljuje po svojih imenitnih tirnicah te sezone. V tej sezoni je pred prihodom v Kitzbühel zbral že 5 smukaških zmag in tudi v tej prvi preizkušnji na Tirolskem (jutri bo slalom, v nedeljo pa še drugi smuk, in sicer za tradicionalno lovoriko Petelinjega grebena) je bil nepremagljiv. Naš udarni adut Martin Čater je zasedel 22. mesto, boljši od njega pa je bil tokrat Miha Hrobat – 20.

Domači tabor se je sprva veselil 1. mesta Matthiasa Mayerja, Korošca iz Šentvida na Glini, toda na koncu je danes najboljši avstrijski smukač kot 4. ostal celo brez stopničk. Od njega so bili namreč hitrejši omenjeni norveški as ter Francoza Johan Clarey in presenečenje dneva s štartno številko 43 Blaise Giezendanner. Vodilni iz skupne razvrstitve sezone Marco Odermatt (Švi) je bil tokrat 5.

Potem ko zdravstveno stanje po zastrupitvi s hrano pred dvema dnevoma Boštjanu Klinetu ni dovolilo nastopa, sta bila na štartu slovite proge dva slovenska reprezentanta: višja pričakovanja je imel številko 8 Čater, nazadnje v Wengnu 6., pa z zaostankom za zmagovalcem 1,94 ni bil na ravni omenjene švicarske predstave. V internem dvoboju ga je prehitel Hrobat, za Kildejem je zaostal za 1,84 sekunde.