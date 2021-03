Cene Prevc računa na glasno podporo v Planici

Ogled največjega slovenskega športnega spektakla je namenjen spodbujanju mladih navijačev k zdravemu in aktivnemu življenjskemu slogu. FOTO: BOBO



Sodelujte v virtualni tribuni - navijanje in zabava!

Akcija Otroci Triglava v Planici že od leta 1979. FOTO: BOBO

Ali ste vedeli?

Zavarovalnica Triglav je že od leta 1969 zvesta podpornica poletov v Planici. Od takrat namreč Triglavov logotip na koncu izteka skakalnice skakalcem predstavlja cilj, ki ga želijo doseči.



Navijaška virtualna tribuna za vse generacije

Soustvarjajte​ poseben virtualen dogodek in podprite naše izjemne letalce tudi s kavča! Pričakujejo vaše bučno navijanje in prav ta pozitivna energija je tisto, kar potrebujejo, da bodo rezultati še boljši in leti čim daljši.

FOTO: Bobo

Kako se lahko prijavim v virtualno tribuno?

Zvesti navijači se lahko k soustvarjanju edinstvenega navijaškega vzdušja v Planici že danes prijavite na spletni strani



Prijave na posamezno tekmo bodo odprte do 16. ure pred dnem tekme (primer: posameznik, ki želi navijati v petek, se lahko prijavi do 16. ure v četrtek). Po uspešni prijavi boste prejeli povezavo za uporabo orodja za oddaljena srečanja, prek katerega boste lahko v živo delili svoje navijaške utrinke.

​SODELUJTE V VIRTUALNI TRIBUNI S sodelovanjem v virtualni tribuni do simpatičnih nagrad

Vsi, ki se boste prijavili na ZOOM tribuno Planica 2021, boste vključeni tudi v nagradno igro Virtualni dogodek Planica 2021. Mogoče boste prav vi eden od 30 nagrajencev, ki bo prejel praktično nagrado. Zvesti navijači se lahko k soustvarjanju edinstvenega navijaškega vzdušja v Planici že danes prijavite na spletni strani triglav.si/planica Prijave na posamezno tekmo bodo odprte(primer: posameznik, ki želi navijati v petek, se lahko prijavi do 16. ure v četrtek). Po uspešni prijavi boste prejeli povezavo za uporabo orodja za oddaljena srečanja, prek katerega boste lahko v živo delili svoje navijaške utrinke.Vsi, ki se boste prijavili na ZOOM tribuno Planica 2021, boste vključeni tudi v nagradno igro Virtualni dogodek Planica 2021. Mogoče boste prav vi eden od 30 nagrajencev, ki bo prejel praktično nagrado.

Kakšen je tekmovalni program v Planici?

Tradicionalni športni spektakel v dolini pod Poncami bo tudi najbolj odmeven športni zaključek sezone pri nas. Najboljši skakalci na svetu bodo skušali premagovati nove neverjetne rekorde in na letalnici bratov Gorišek presegali meje (ne)mogočega.Čeprav na tribunah slikovite Planice ne bo tisoče glasnih navijačev, pa to ne pomeni, da za naše orle ne boste mogli glasno navijati in jim tako vlivati dovolj poguma in elana za nove izvrstne rezultate.Tudi letos bo en dan posvečen najmlajšim ljubiteljem poletov. Osnovnošolci bodo namreč v sklopu akcije Otroci Triglava v Planici znova zasedli navijaško tribuno. Če so najboljše smučarske skakalce otroci do sedaj vedno spodbujali na kvalifikacijah, bodo tokrat zanje navijali kar na posamični tekmi.Navijanje bo torej tudi med najmlajšimi letos lahko še bolj glasno in prežeto s pristno navijaško energijo. Njihove tribune bodo sicer virtualne, kar pa ne pomeni, da bo dogodek manj zabaven kot prejšnja leta. Za to bo poskrbel prav poseben spremljevalni program – mlade navijače bodo namreč spodbujali prav posebni glasbeni gostje, pridružili pa se jim bosta tudi izvrstni skakalki Nika Križnar in Špela Rogelj.Medtem ko bo virtualna tribuna na četrtkov tekmovalni dan rezervirana le za osnovnošolce, lahko svoje mesto na njej ob preostalih dneh zasedete tudi vsi drugi ljubitelji smučarskih skokov. Planica torej tudi letos ostaja v srcih številnih navijačev.Temu pritrjuje tudi, ki pravi, da je prisotnost navijačev, četudi virtualna, ob spoprijemanju s tekmovalnimi preizkušnjami izjemno pomembna: »Poletov v Planici se iskreno veselim in že nestrpno odštevam dneve do naslednje preizkušnje na domačem terenu. Kljub temu moram priznati, da Planica brez navijačev zame ne bi bila slovenski športni praznik, ampak le še ena tekma svetovnega pokala. Zato sem vesel, da se z virtualno tribuno Zavarovalnice Triglav na prizorišču ohranja del neopisljivega vzdušja, ki je značilno za dolino pod Poncami. Podpora navijačev mi namreč pomeni veliko. Ko vidim, koliko ljudi navija zame ali me jemlje kot zgled, vem, da nekaj v življenju počnem prav. Zato smo skakalci po koncu Planice navadno polni motivacije in po premoru lažje zagrizemo v naslednjo sezono.«- posamična tekma- posamična tekma- ekipna tekma- posamična tekma