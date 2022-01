Cene Prevc prvič na zmagovalnem odru

Na drugi tekmi smučarskih skakalcev za svetovni pokal v Willingenu je zmago slavil Norvežan Marius Lindvik (140 m in 144,5 m), ki je za 5,1 točke preskočil Nemca Karla Geigerja (139,5 m in 140 m). S tretjim mestom se je izkazal Cene Prevc (148 m in 133,5 m), ki se je tako veselil svojih krstnih (posamičnih) stopničk med svetovno elito.

Najboljšo deseterico sta zaokrožila Timi Zajc (130,5 m in 137 m) in Lovro Kos (130,5 m in 138,5 m), med dobitnike točk pa sta se prebila tudi Anže Lanišek (123 m in 130,5 m) in Peter Prevc (124,5 m in 127 m), ki sta zasedla 15. oziroma 20. mesto.

Rezultati druge tekme za svetovni pokal v Willingenu (HS-147): 1. Lindvik (Nor) 243,8 (140, 144.5), 2. K. Geiger (Nem) 238,7 (139.5, 140), 3. C. Prevc (Slo) 235,6 (148, 133.5), 4. R. Kobajaši (Jap) 234,7 (128, 152), 5. Granerud (Nor) 234,3 (134, 144), 9. Zajc 207,1 (130.5, 137), 10. Kos 206,7 (128, 138.5), 15. Lanišek 194,1 (123, 130.5), 20. P. Prevc 179,6 (124.5, 127), 35. Jelar (vsi Slo) 70,1 (114.5).

Cene Prevc vodil po prvem »polčasu«

V uvodni seriji je najdlje poletel Cene Prevc, ki si je z izvrstnim skokom, dolgim kar 148 metrov, priboril vodstvo po prvem »polčasu«. Skakalec kranjskega Triglava je imel natanko tri točke zaloge pred drugouvrščenim Japoncem Daikijem Itom (144,5 m), tretji pa je bil Nemec Markus Eisenbichler (144 m).

Cene Prevc je v prvi seriji poletel kar 148 metrov daleč. FOTO: Aleksandra Szmigiel/Reuters

Timi Zajc je pristal pri 130,5 metra, kar ga je uvrščalo na 11. mesto, dve mesti za njim je bil Lovro Kos (128 m), v finale pa sta se od Slovencev uvrstila tudi Peter Prevc (124,5 m) in Anže Lanišek (123 m), ki sta zasedala 19. oziroma 21. mesto. Prekratek za drugo serijo je bil tokrat Žiga Jelar (114,5 m), ki je tekmo končal na 35. mestu.

To je bila zadnja skakalna preizkušnja pred olimpijskimi igrami, ki se bodo v petek začele v Pekingu.