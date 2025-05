V nadaljevanju preberite:

Slovenski hokejisti po 12 letih spet igrajo na svetovnem prvenstvu na Švedskem. Takrat so bile cene krepko višje kot pri nas, zdaj so stroški že podobni. Koliko stane v centru Stockholma pica, koliko pivo in koliko kava? Kako je s cono za navijače? Katero so najbolj obiskane mestne znamenitosti?