Črni Marko očrnil dan favorita Pinturaulta

Avstrijec Marco Schwarz je na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju osvojil naslov prvaka v kombinaciji. Srebro je z le štirimi stotinkami zaostanka pripadlo Francozu Alexisu Pinturaultu, tretji je bil Švicar Loïc Meillard (+1,12). Najboljši od četverice Slovencev je bil Nejc Naraločnik na 17. mestu.



Po prvem delu preizkušnje, superveleslalomu, je vodil Kanadčan James Crawford, ki pa je na koncu po slalomu pristal na četrtem mestu. V slalomu je kot zadnji slovenski tekmovalec nastopil Naraločnik, ki je bil 28. po superveleslalomu, po slalomu pa je napredoval na 17. mesto (+7,04).



Boštjan Kline je imel 17. izhodišče po polovici tekme, v slalomskem delu je storil veliko napako, a se vrnil na progo in sicer na koncu z velikim zaostankom (+13,12) prišel do cilja, a so ga pozneje diskvalificirali. Miha Hrobat je bil po superveleslalomu 16., slalom je nato z odstopom končal na polovici proge, Martin Čater, 19. s superveleslaloma, pa je ponovil njegovo napako in odstopil na istem delu slalomske proge.

