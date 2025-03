Domen Prevc: Mali globus naj ostane kar pri prirediteljih

V nadaljevanju preberite:

Slovenski orli so znova pokazali, da so gospodarji Planice. Domen Prevc je z zmago potrdil osvojitev malega kristalnega globusa za najboljšega letalca na smučeh, njegov podvig pa je z drugim mestom dopolnil prav tako sijajni Anže Lanišek. »Iskreno sem upal, da me bo premagal. Da bi jaz ostal na drugem mestu in da bi Anže zmagal, ker vem, kako zelo si to želi,« je najmlajši od bratov Prevc med drugim povedal po današnjem podvigu, s katerim si je zagotovil tudi mali kristalni globus. Preberite si še, kako je podoživel eno od svojih najlepših zmag. In kaj je dejal Lanišek?