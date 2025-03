Hrgota ne bi bil rad v njihovi koži: A treba si je naliti čistega vina

Odštevanja do začetka finala svetovnega pokala v smučarskih skokih in poletih je konec: planiška letalnica, ki je danes uspešno prestala preizkus, je nared za sklepno dejanje sezone 2024/25. Na velikanki bratov Gorišek bodo jutri (10.00) na sporedu kvalifikacije, v katerih bo glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota bedel nad devetimi skakalci. Nadeja se, da se jih bo čim več uvrstilo na petkovo tekmo (15.00).

»V Planico pridemo vsako leto zelo dobro pripravljeni in letos ni nič drugače. Želim si, da bi sezono tako dobro že odprli, kot jo končujemo. Kar zadeva tokratni finale, bomo poskušali na vsaki tekmi – na obeh posamičnih kot tudi moštveni – poseči vsaj po stopničkah, če že ne po zmagi,« je visok(oleteč)e cilje razgrnil Hrgota, zadovoljen s pripravljenostjo svojih izbrancev.

A za njihovo formo ga v Planici nikoli ne skrbi. »Četudi ne bi bili v formi, verjamem, da bi jo hitro našli. Že velika želja po dokazovanju pred svojimi navijači in evforija, ki se v dolini pod Poncami čuti na slehernem koraku, bi jih ponesli,« je prepričan slovenski selektor, ki je pripravljen na to, da bo moral fante celo brzdati, da ne bi zaradi vrhunske pripravljenosti »podivjali«.

9 Slovencev bo nastopilo v jutrišnjih kvalifikacijah, in sicer Žiga Jančar, Žiga Jelar, Lovro Kos, Anže Lanišek, Rok Masle, Žak Mogel, Rok Oblak, Domen Prevc in Timi Zajc.

Če se bosta za veliki kristalni globus med seboj »udarila« Avstrijca Daniel Tschofenig (1705 točk) in Jan Hörl (1591), se v posebnem seštevku smučarskih poletov za končno zmago obeta slovenski dvoboj med vodilnima Domnom Prevcem (305) in Timijem Zajcem (222).

»No, blizu je tudi Nemec Andreas Wellinger (210), ki ga ne smemo odpisati ... A če dobro premislim, bi moral biti – glede na formo in doslej prikazano – mali globus vendarle naš, seveda pa ni samo po sebi umevno, da ga bomo tudi osvojili. Videli smo že, da gre lahko hitro kaj po zlu, na koncu koncev je tudi Domen padel v Vikersundu,« je opozoril 36-letni Velenjčan in na vprašanje, kdo ima torej po njegovem več možnosti za osvojitev lovorike najboljšega letalca, odvrnil: »Kdor ima več točk, je zagotovo v prednosti. Navsezadnje do konca ni več veliko tekem. To velja tudi za Tschofeniga, medtem ko ima Hörl to smolo, da se bo moral pri lovu na rojaka spopasti tudi s tremi našimi asi, za katere verjamem, da bodo do konca tedna osvajali velike točke.«

Robert Hrgota optimistično pogleduje proti finalu svetovnega pokala v Planici. FOTO: Blaž Samec/Delo

Po škandalu vzdušje v karavani ni najboljše

Kakor je pristavil, sta oba – tako Domen kot Timi – izvrstna letalca. »Škoda, da so v Oberstdorfu diskvalificirali Anžeta Laniška, saj verjamem, da bi bil tudi on v igri vsaj za uvrstitev med najboljšo trojico. A se ne bom pritoževal, če bosta dva naša fanta na koncu stala na zmagovalnem odru,« je pripomnil. Izjemne Laniškove nastope v Lahtiju je pripisal tudi sproščenosti, ki so jo v moštvu pogrešali na začetku sezone.

Med nedeljsko superekipno preizkušnjo, na kateri je slovenska naveza Anže Lanišek-Lovro Kos v boju za zmago za 4,1 točke ugnala favorizirana severna soseda Manuel Fettner-Stefan Kraft, sta se z avstrijskim trenerjem Andreasom Widhölzlom vseskozi zbadala. »Malo sva se šalila, tako da je bilo na trenerski tribuni zelo sproščeno – bolj kot na večini drugih tekem v tej sezoni,« je zaupal slovenski selektor in pristavil, da zaradi škandala s predelanimi dresi Norvežanov na nedavnem svetovnem prvenstvu v Trondheimu vzdušje v karavani ni najboljše.

234 metrov je bil najdaljši polet današnjega preizkusa planiške letalnice Avstrijca Louisa Obersteinerja, med Slovenci je najdlje odneslo Roka Tarmana (229 m).

»Pred pristojnimi pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) je zdaj kar zahtevna naloga, kako izpeljati vse skupaj. Ne bi bil rad v njihovi koži, a treba si je naliti čistega vina in si priznati, da so bile storjene določene napake, ne moremo pa si privoščiti, da bi po vsem tem izgubili Norvežane,« je poudaril glavni trener, ki se spogleduje še s prebojem Slovenije med najboljšo trojico v pokalu narodov. Naša reprezentanca ta čas drži četrto mesto, za tretjeuvrščeno Norveško, ki bo po aferi tudi v Planici tekmovala zelo oslabljena, pa zaostaja za natanko 800 točk.

»Zadeva je preprosta: zmagati moramo na vseh preostalih tekmah, pa lahko še izničimo zaostanek. Fantje dobro vedo, kaj morajo storiti,« se je še nasmehnil Hrgota.