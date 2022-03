Eifflov stolp proti himni gledalcev nima za burek

Slovenski smučarski skakalci so drugi tekmovalni dan v Planici na zaključku svetovnega pokala slavili še drugo zmago. Tokrat je za slavje in himno iz ust domačih navijačev poskrbela četverica Žiga Jelar, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek. Občutki ob prepevanju himne z gledalci pa so bili izjemni, so poudarili današnji junaki. »To je bilo nekaj najlepšega, kar sem videl v življenju. Ali se lahko izrazim, da Eifflov stolp proti petju himne navijačev 'nima za burek',« je po tekmi slikovito izpostavil petkov zmagovalec in današnji prvi skakalec med četverico Jelar.

Z današnjimi skoki sicer ni bil tako zadovoljen kot v petek, ko je slavil prvo posamično zmago v karieri. »Bi rekel, da živim svoje sanje. Super, prekrasno. Dvakrat zdravljica in dvakrat na najvišji stopnički. Fenomenalno,« je dejal in spomnil na dogajanje po včerajšnji tekmi. »Hitro sem zaspal, potem pa je skušal nekdo igrati trobento pod mojim oknom ob enih zjutraj. A, kaj moremo. V Planici smo, veselje je in ne zamerim mu. Veselil se je zaradi naših uspehov. Sta bili dve uri manj spanca, a tudi to je čar Planice.«

O čarih in vzdušju je spregovoril tudi Peter Prevc, ki je bil del prav vseh 12 ekipnih zmag v svetovnem pokalu. Razveselilo ga je petje himne, tekma pa je bila napeta vse do konca. »Vzdušje je bilo med tekmo kar napeto, saj se je izkazalo, da so Norvežani in Avstrijci čez noč stopili na plin. Mi smo bili po včerajšnji tekmi tukaj v Planici kakšno uro, dve dlje kot oni. S tega vidika smo imeli manj regeneracije. Vedeli smo, da se lahko zgodi vse, bili smo osredotočeni in na koncu se je srečno in uspešno razpletlo za Slovenijo,« je dejal 29-letni olimpijski prvak z mešane ter podprvak z ekipne tekme.

Peter Prevc je bil udeležen v prav vseh dvanajstih ekipnih zmagah v svetovnem pokalu. FOTO: Matej Družnik

Vsi že malce pogoltni

»V bistvu je treba vedeti, da smo bili včeraj prvi štirje Slovenci. Bil je izjemen dan, čustveno zelo napet. Že od srede je ves čas nek pritisk nad nami in moraš držati osredotočenost na tekme. Dve leti tega ni bilo, zdaj je to po 'koroni' spet nekaj novega in se zelo pozna. Včeraj sem se umiril, ulegel v posteljo ob devetih zvečer, potem pa sem potreboval še kakšno uro, da je glava 'popredalčkala' vse, kar se je zgodilo,« je o zahtevnosti preizkušenj v Planici še dejal Prevc.

Nekoliko ga motijo tudi pričakovanja po preprostih in velikih zmagah. »Zdaj smo vsi malce pogoltni, pohlepni, kar pa ni lepa lastnost človeštva. Vedeli smo, da se avtomatsko ne bo zgodilo nič,« je sprva dejal in dodatno razložil. »Dve točki. Eno sem že prej o pohlepu omenil in jo lahko zdaj le ponovim. Druga pa je pregovor o prstu in roki. Sem smo prišli, da bomo veseli, če bomo na tretjem mestu. Zdaj dobivam občutek, da boste razočarani, če ne bomo zmagali. Marsikaj se lahko zgodi, lahko smo tudi tretji na koncu. Treba je biti predvsem zbran, osredotočen in odločen. Naj računalniki štejejo. Mi si želimo dolge polete, lovorike pridejo za nagrado,« je bil glede zmage v pokalu narodov odločen najstarejši član četverice.

Tokrat se je pri novinarjih ustavil tudi Timi Zajc, ki je bil bolj zadovoljen s svojo predstavo kot v petek, ko je šel mimo mešane cone. »Vesel sem, da sem prespal včerajšnjo drugo serijo in sem danes spet pokazal, da se da leteti. V bistvu tudi tisti drugi včerajšnji skok ni bil slab, a bilo je premalo metrov. To te najbolj žre, ker ne veš točno, zakaj ni šlo. Težke razmere so bile. Po eni strani moraš biti vesel, da so bili pred menoj trije Slovenci, po drugi strani pa sem bil ravno četrti. Zame je bilo težko,« je priznal mladenič iz Hramš.

Navdušeni gledalci so po trijumfu zapeli Zdravljico. FOTO: Matej Družnik

Umiriti pohlep

Utrujenosti še ne čuti, zanima ga le, kaj bo jutri in kako se bo planiški konec tedna končal. Uspešnega zaključka si želi tudi Lanišek. Vzdušje ga je navdušilo. »Saj ste videli, noro vzdušje. To je tisto, kar nam je manjkalo zadnji dve leti v Planici. Veseli smo, da lahko takšne predstave prikažemo pred domačim občinstvom,« je dejal Domžalčan. Tudi sam se je ustavil pri vprašanju, ali je pričakoval lažjo zmago glede na petkove izide. »Saj smo bili danes tudi dobri, mar ne? Malo ste tudi apetite že zvišali. Ne moremo biti vsak dan 1-2-3-4. Najbolj pomembno je, da smo danes zmagali, prejeli 400 točk v pokalu narodov in da smo uživali,« je dodal Lanišek.

Tudi glavni trener Robert Hrgota pravi, da fantje ničesar ne jemljejo kot samoumevno. »Dobro, za zdaj res lepo kaže, a tega ne smemo vzeti kot samoumevno. Treba je vrhunsko skakati, da zmagaš, našim fantom je to dva dni zapovrstjo uspelo. Jutri nas čaka še dolg dan, veliko stvari je še odprtih, v igri. Želim si, da nadaljujejo v tem ritmu in ko potegnemo črto po tekmi, bomo videli, koliko je bila ta sezona vredna.«

Prvo mesto v pokalu narodov bi bilo zanj nekaj izjemnega, a tudi tu ima podobno mnenje kot Peter Prevc. »Je pohlep. Pred Oberstdorfom smo razmišljali, ali nam bo sploh uspelo priti na zmagovalni oder. Mogoče je treba ta pohlep malce umiriti. Takole bom rekel, ko ne gre, bi rad, da nismo vsi razočarani. Ko pa steče, pa ne smemo vedno pričakovati 1-2-3, ampak ostati realni, se boriti za najvišja mesta. Skušamo osvojiti, kar največ se da. Na koncu bo vedno zmagal najboljši,« je sklenil glavni trener.