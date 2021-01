Ema Klinec še tretjič zapored na zmagovalnem odru

Rezultati tekme v Titisee-Neustadtu:

1. Kramer (Avs) 257,7 (131.5, 135), 2. Opseth (Nor) 254,0 (127.5, 138.5), 3. Klinec (Slo) 245,5 (126, 130), 4. Lundby (Nor) 242,0 (124.5, 129.5), 5. Križnar 236,9 (124, 132), 13. Brecl 193,4 (117, 117.5), 20. Bogataj 183,2 (113.5, 117.5), 38. Komar (vsi Slo) 61,5 (99.5).

Vrstni red v svetovnem pokalu (3/16):

1. Kramer (Avs) 260, 2. Križnar (Slo) 151, 3. Takanaši (Jap) 146, 4. Klinec (Slo) in Kvandal (Nor) po 140, 10. Bogataj 85, 25. Brecl 20, 28. Rogelj 16, 36. Komar (vse Slo) 4.



Slovenska smučarska skakalkase je še tretjič zapovrstjo v svetovnem pokalu zavihtela na zmagovalni oder. Potem ko je pred tednom dni na Ljubnem prispevala levji delež k zgodovinski krstni zmagi Slovenije na ekipni preizkušnji in 24 ur pozneje na posamični tekmi le za las zgrešila prvo mesto, je na uvodni preizkušnji v Titisee-Neustadtu skočila na tretjo stopnico odra za najboljše skakalke na svetu.Članica SSK Žiri je bila s skokom, dolgim 126 metrov, po prvi seriji četrta, v finalu pa je poletela štiri metre dlje in se razveselila svojih jubilejnih desetih (posamičnih) stopničk med svetovno elito. »Dež, dež, dež. Tekma je bila težka. Zdaj bi že skoraj rekla, da smo navajeni takšnih razmer. Tudi na Ljubnem je bilo prizorišče precej mokro. Zadovoljna sem s prikazanim, vem pa, kje imam rezerve. Upam, da jih izkoristim že jutri v prvi seriji. Potrebno bo spet napadati. Želim si še višje, za to pa se mora vse pokriti. Osredotočenost na skoke in delo celotne ekipe, to je to,« je bila dobro razpoložena 22-letna skakalka iz Poljan nad Škofjo Loko.Novo zmago je slavila Avstrijka(131,5 m in 135 m), drugo mesto pa si je z novim rekordom skakalnice priborila Norvežanka(127,5 m in 138,5 m).Zelo dobro se je odrezala tudi(124 m in 132 m), ki je pristala na petem mestu. »Danes je bilo zame kar napeto. Prvi skok je bil malenkost slabši, a še vseeno se mi zdi, da napaka ni bila tako velika. V finalu pa je bilo bistveno boljše, a vem, da imam še rezerve. Znam pokazati še boljše skoke, upam, da mi bo to uspelo že jutri,« si je zaželela 20-letnica iz Delnic v Poljanski dolini.Točke sta od naših osvojili tudi(117 m in 117,5 m) in(113,5 m in 117,5 m), ki sta zasedli 13. oziroma 20. mesto.(99,5 m) se je nastop ponesrečil, tako da je tekmo končala na 38. mestu.je obstala že v kvalifikacijah.»Štiri tekme in štiri stopničke za nas, s tem smo izjemno zadovoljni. Imamo tekmovalke, ki se borijo za sam vrh. Tekma je bila težka, dežuje že tri dni, tako da je sneg že kot sladoled. A dekleta so oddelala dobro. Čestitke spet Emi in Niki. Morda ni tako veliko presenečenje Jerneja, ki je kazala odlične skoke, po dolgem času je znova med petnajsterico. Menim, da je sposobna seči še višje. Urša danes ni pokazala svojega, žal sta preveč grešili Špela in Katra. Jutri imata popravni izpit,« je dejal glavni trener naše reprezentanceJutri bo na veliki skakalnici Hochfirst (HS-142) še ena tekma, ki se bo začela ob 13.15.