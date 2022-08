Ema Volavšek do prve slovenske zmage v nordijski kombinaciji

Ema Volavšek je tako poskrbela za prvo slovensko zmago v nordijski kombinaciji na tej ravni tekmovanja. Na moški preizkušnji je prve točke osvojil Gašper Brecl. V vetrovnem in meglenem Oberwiesenthalu so najprej tekmovale kombinatorke, nato kombinatorci. Po skakalnem delu preizkušnje je med kombinatorkami vodila Finka Minja Korhonen z 99,5 metra in 117,1 točke, Volvaškova pa je bila peta s 97,5 metra in 33 sekundami zaostanka za vodilno Finko.

Tek na pet kilometrov 5 km progi je vlival veliko upanja za zgodovinski dosežek slovenske nordijske kombinacije, saj je Volavškova že v soboto na mešani ekipni tekmi imela najboljši čas med vsemi kombinatorkami. Volavškova je v drugi krog odšla kot vodilna in je nato rutinirano nadzorovala potek teka do konca. Silva Verbič je na koncu zasedla 14. mesto z zaostankom 3:18,5 minute.

Na moški preizkušnji je Brecl po skakalnem delu preizkušnje zasedal 26. mesto, Aleks Muhič je bil 39., Matic Garbajs je bil na 46. mestu, Erazem Stanonik pa je bil na 47. mestu. Preizkušnjo je na koncu dobil Finec Ilkka Herola pred Nemcem Johannesom Rydzekom in Avstrijcem Franzem-Josefom Rehrlom. Brecl je po dobri tekaški predstavi končal na 23. mestu, Muhič je zasedel 42. mesto, Stanonik je bil 45., Garbajs pa je tekmo končal na 47. mestu.

Poletna velika nagrada se bo z novo posamično tekmo nadaljevala v sredo v Oberstdorfu, končala pa s preizkušnjama v Avstriji prihodnji konec tedna.