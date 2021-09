Ema Volavšek drugič zapored na zmagovalnem odru

Ema Volavšek, 18-letna nordijska kombinatorka iz SSK Ilirija, je včeraj dokazala, da njene krstne stopničke med svetovno elito, ki se jih je v nedeljo z drugim mestom razveselila v Oberhofu, nikakor niso bile naključne. Na drugo stopnico zmagovalnega odra se je namreč zavihtela tudi na preizkušnji za veliko nagrado Mednarodne smučarske zveze (FIS) v Oberwiesenthalu.



Znova je zmagala Norvežanka Gyda Westvold Hansen, svetovna prvakinja iz Oberstdorfa. Volavškova, ki je bila po skokih četrta, je imela tudi na 5-kilometrski tekaški preizkušnji četrti dosežek. Na koncu je za norveško zmagovalko zaostala za minut, deset sekund in šest desetink.



Norveško slavje je s tretjim mestom med 24 tekmovalkami iz osmih držav dopolnila Mari Leinan Lund (+ 1:20,7). Volavškova se je tudi v skupni razvrstitvi povzpela na drugo mesto za Gydo Westvold Hansen, ki je v svojo korist odločila vse tri letošnje preizkušnje poletne različice svetovnega pokala. Najboljša slovenska kombinatorka ima 184 točk, od 19-letne Norvežanke jo loči 116 točk.



Med moškimi je zmagal Nemec Vinzenz Geiger, ki sta mu družbo na odru za najboljše delala drugouvrščeni Avstrijec Mario Seidl (+ 1,2) in tretjeuvrščeni Finec Ilkka Herola (+ 12,4). Edini slovenski tekmovalec na štartu Vid Vrhovnik (+ 4:03,1) je tokrat s 33. mestom ostal praznih rok. V skupni razvrstitvi sta skupaj na vrhu Geiger in Herola, Vrhovnik pa zaseda 25. mesto.



Zadnji preizkušnji bosta na sporedu ta konec tedna v Beljaku.

