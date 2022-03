Ema Volavšek odlična peta v Schonachu

Norvežan Jarl Magnus Riiber je z zmago v nemškem Schonachu vnovič prevzel vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala v nordijski kombinaciji. Avstrijca Johannesa Lamperterja, ki je danes osvojil drugo mesto, je prehitel za točko in v nedeljo bo na sporedu veliki finale za skupno zmago. Norvežan je bil najboljši v skokih in imel pred tekaškim delom 1:04 minute prednosti pred Avstrijcem, v cilju pa mu je ostalo 38 sekund naskoka. V nedeljo bi znal biti 20-letni Avstrijec v boju za skupno zmago še kako nevaren, če mu bolje uspe opraviti skakalni del tekme.

Riiber bo napadal že četrti veliki kristalni globus zaporedoma in je v izredni formi, saj dosegel četrto zmago zaporedoma in že 48. zmago v karieri ter se na večni lestvici na prvem mestu izenačil s finskim rekorderjem Hannujem Manninenom. Na najnižjo stopničko zmagovalnega odra se je uvrstil še en Norvežan Jørgen Graabak. Edini slovenski predstavnik Gašper Brecl je bil kot 44. pri repu uvrščenih, nekoliko bolje mu je kazalo po skokih, ko je bil 40. med 47 tekmovalci. V ženski konkurenci sta se dvojne zmage veselili Japonki. Anju Nakamura je bila 11 sekund hitrejša od rojakinje Haruke Kasai, tretja pa je bila Italijanka Annika Sieff, ki je vodila po skokih. Na tekmi je odstopila zmagovalka svetovnega pokala, Norvežanka Gyda Westvold Hansen, ki je v teku grdo padla.

Ema Volavšek je osvojila odlično peto mesto, izgubila je sicer šprint za četrto z Norvežanko Ido Marie Hagen. V skupnem seštevku je Volavškova tretja, ima 8 točk prednosti pred Nakamuro. Po skakalnem delu današnje preizkušnje je bila četrta, 48 sekund za vodilno Italijanko Sieffovo. Na 5 km preizkušnji je Volavškova prikazala dobro predstavo in v cilj pritekla na 5. mestu, zaostanek je znašal 46,9 sekund. Silva Verbič je po 8. mestu po skokih zasedla 16. mesto. »Z današnjo tekmo sem kar zelo zadovoljna. Že skok je bil dober, sicer bi rekla, da je bil včeraj še malo boljši, tako da znam še kaj pokazati, tek pa je bil tudi dober. Mislim, da sem prikazala najboljši tek letos. Skupno sem tretja, upam, da to zadržim, ne vem pa, kaj se bo zgodilo. Dala bom vse od sebe, saj je zadnja tekma sezone in mi drugega ne preostane,« je ocenila Volavškova.