Ema z odličnim tekom do šestega mesta v Ramsauu

Novo lepo uvrstitev si je v svetovnem pokalu priskočila in pritekla Ema Volavšek. Najboljša slovenska tekmovalka v nordijski kombinaciji je današnjo preizkušnjo v Ramsauu končala na šestem mestu.

Po nastopu na tamkajšnji srednji skakalnici, po katerem je s poskusom, dolgim 80 metrov, zasedala 16. mesto, ni bila najbolj zadovoljna. Na 5-kilometrski tekaški preizkušnji je nato vnovič pokazala, kaj vse ima v nogah. S četrtim časom teka je s 16. mesta napredovala na končno šesto.

»Skok mi res ni uspel, sem pa zato toliko bolje tekla in pridobila kar nekaj mest. Do naslednjih tekem moramo delati več na skokih in potem bo bolje,« je izjavila članica ljubljanske Ilirije, ki je 15. decembra praznovala 22. rojstni dan.

Za norveško zmagovalko Ido Marie Hagen, ki je še četrtič v tej sezoni opravila z vso konkurenco, je Volavškova zaostala za 1:06,4 minute. Na drugem mestu je pristala Nemka Nathalie Armbruster (+ 28,5), tretja pa je bila še ena Norvežanka – Gyda Westvold Hansen (+ 51,5).

Naša druga predstavnica na štartu Silva Verbič (+ 3:13,5) se je uvrstila na 26. mesto.

Med moškimi zmagal Geiger

Na moški preizkušnji se je zmage veselil Nemec Vinzenz Geiger, ki je v ciljnem šprintu strl odpor Finca Ilkke Herole (+ 1,0). Slovenca sta pristala v ozadju. Vid Vrhovnik (+ 3:27,6) je zasedel 42., Gašper Brecl (+ 4:02,7) pa 49. mesto.

»S tem koncem tedna ne moremo biti najbolj zadovoljni. Včeraj smo imeli malo slabše smuči, ker nimamo materiala za novozapadli sneg. Danes smo grešili na skakalnici. V teku je bila Ema zelo dobra, pri fantih pa se pozna utrujenost in začetek bolezni,« je dejal glavni trener slovenske reprezentance v nordijski kombinaciji Primož Triplat.