Emilien Jacquelin ponovil vajo, ubranil je naslov

Miha Dovžan je bil najboljši Slovenec. FOTO: Matej Družnik/Delo

Jakov Fak bo današnjo tekmo hitro pozabil. FOTO: Matej Družnik/Delo

Francozje zmagovalec 12,5 km dolge zasledovalne preizkušnje na biatlonskem svetovnem prvenstvu na Pokljuki. Drugo mesto je pripadlo Švedu(+ 7,3/0), tretje pa Norvežanu(+ 8,1/2). Najboljši Slovenec je bil znova(+ 3:07,4/3) na 23. mestu.(+ 3:58/4) je bil 35.Zmagovalec petkovega sprinta, Šved, je že po prvem streljanju in dveh zgrešenih tarčah ponudil priložnost zasledovalcem, v ospredju pa so prevladovali Norvežani in Francozi. V drugem krogu sta kot hitrejša tekača pospešila Jacquelin in mlajši od bratov Boe, po streljanju pa se je odlepil Francoz, ki je izkoristil zgrešen strel Johannesa Thingnesa Boeja.Jacquelin je bil prepričljiv tudi v nadaljevanju in se veselil drugega naslova svetovnega prvaka, potem ko je bil že lani najboljši v Anterselvi. To sta tudi njegovi edini posamični zmagi v svetovnem pokalu. Drugo mesto je v zaključnem sprintu osvojil Samuelsson, ki je bil poleg Jacquelina nezgrešljiv na strelišču.Najboljši slovenski tekmovalec je bil znova Miha Dovžan. Po 25. mestu v sprintu je tokrat s tremi zgrešenimi streli zasedel 23. mesto in prišel do druge najboljše uvrstitve v svetovnem pokalu. Znova je razočaral Jakov Fak, ki je takoj po startu padel in izgubil nekaj dodatnih sekund. Streljanje leže je opravil brezhibno, stoje pa je zgrešil po dvakrat in tako kot v sprintu končal na 35. mestu.(+ 5:03,6/3) je bil 47.,pa je ostal brez uvrstitve, potem ko so ga najboljši ujeli za cel krog.