Eva Urevc pritekla do novih točk

Nemka Katharina Hennig je zmagala v Val di Fiemmeju na tekmi za svetovni pokal, predzadnji tokratne novoletne turneje v smučarskem teku. Na 15 km klasično s skupinskim startom je slavil tudi Johannes Johannes Høsflot Klæbo. Najboljša Slovenka Eva Urevc je bila 12. z 42,7 sekunde zaostanka za nov uspešen nastop na razdaljah.

Anja Mandeljc je bila 35. (+4:10,6).

Za Katharino Hennig, ki je dosegla prvo zmago v svetovnem pokalu in šeste posamične stopničke zmagovalnega odra, je bila druga Švedinja Frida Karlsson s sedmimi desetinkami zaostanka, še eno več je na tretjem mestu zaostala Finka Kerttu Niskanen.

Frida Karlsson ima na novoletni turneji prez nedeljskim zadnjim obračunom že minuto in 12 sekund prednosti pred vodilno v pokalu Tiril Udnes Weng iz Norveške, na 12. mestu pa je že Eva Urevc (+5:10).

Eva Urevc je v uvodnih krogih tekla v vodilni skupini, v četrtem pa nazadovala v drugo, a še vedno je bila blizu čelu kolone. Tako je bilo tudi malce pozneje, ko je izgubila stik z drugo skupinico in je v nadaljevanju tekla sama, a še vedno tako hitro, da se je približala deseterici v cilju.

»Glede na to, da sem že kar malo utrujena, moram reči, da je bila to odlična tekma. Mogoče bi se spet dalo biti kakšno mesto boljša, ampak, če povzamem celotno tekmo, je bilo kar po mojih pričakovanjih. Svoj zastavljeni cilj sem izpolnila. Gremo še na zadnjo etapo in potem sledi zaslužen počitek. Jutri bom zagotovo dala svoj maksimum. A to bo psihična tekma in sploh ne vem, kaj pričakovati. Zadovoljna bom z rezultatom, kot bo, če bom vedela, da sem dala vse od sebe in to bo velik plus. Zaenkrat se počutim v redu in že kar nestrpno pričakujem jutrišnji vzpon,« je po tekmi povedala Eva Urevc.

Na 15 km klasično s skupinskim startom so nato nastopili še tekači brez slovenske udeležbe, saj je Miha Šimenc že po petkovem sprintu predčasno sklenil turnejo Tour de ski. Na njej je Klæbo nadaljeval niz neporaženosti na turneji. V ciljnem sprintu je za štiri desetinke ugnal vodilnega v pokalu, rojaka Paala Golberga, tretji je bil Italijan Francesco De Fabiani (+1,2).

Klæbo ima pred zadnjo etapo 1:02 minute naskoka pred Švedom Callejem Halfvarssonom, tretji je Golberg z 1:14 minute zaostanka.

Zadnja tekma prestižne novoletne serije v sezoni bo v nedeljo in se bo končala z zahtevnim vzponom na Alpe Cermis.