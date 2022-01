Fak kar sedemkrat zgrešil

Rus Anton Babikov je zmagovalec moške 20-kilometrske posamične biatlonske tekme za svetovni pokal v italijanski Anterselvi. Edini med 107 prijavljenimi tekmovalci je zadel vseh 20 tarč in za 9,7 sekunde ugnal Norvežana Tarjeija Bøja, ki je zgrešil dva strela, tretji je bil Rus Said Karimula Halili z zaostankom 48,5 sekunde in minuto pribitka.

Med dobitnike točk svetovnega pokala sta se prebila tudi dva slovenska tekmovalca. Miha Dovžan je zgrešil tri tarče in z zaostankom skoraj štirih minut in pol zasedel 32. mesto, do prvih točk v karieri pa se je prebil mladi Lovro Planko. Ta je zgrešil dva strela, z zaostankom 5:11 minute pa je bil 39.

Rok Tršan je bil s tremi zgrešenimi streli 61., popolnoma se je strelski nastop ponesrečil Jakovu Faku, ki je zgrešil sedem tarč in bil 76., Alex Cisar pa je bil s šestimi minutami pribitka 93.