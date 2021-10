Fak naj ostane zdrav, drugi naj napredujejo

Janez Marič, eden najboljših slovenskih biatloncev v zgodovini, je novi glavni trener moške biatlonske vrste. Ob prvencu je postavljen pred težak izziv, saj bo ob trenerski premieri v članski konkurenci reprezentanco moral dobro pripraviti tudi na olimpijski nastop v Pekingu.

Glavni trenerji v individualnih športnih panogah se običajno izbirajo na začetku olimpijskega cikla, torej za štiriletno obdobje priprav na največji športni dogodek na svetu. Šestinštiridesetletni Marič pa bo kot novinec v članski konkurenci moral na igre z ekipo že v prvi sezoni.

Delo se precej razlikuje od tistega v mladinski kategoriji, ki ga je opravljal v preteklih letih. »Seveda je to nov izziv. Treningov je več, bolj je naravnano na hitre treninge kot pri mladih. Tudi pristop je drug, saj gre za odrasle oblikovane tekmovalce, a z vsako stvarjo se je treba spopadati. V tem trenutku vse 'teče', klima je dobra, kar je osnovni pogoj za dobro delo, in potem lahko pričakujemo, da bodo tudi druge stvari stekle, kot je treba.«

Glavnino priprav je ekipa opravila na Pokljuki, pa na Dachsteinu, v Hochfilznu in Ramsauu, avgusta je bila več kot pol meseca na višinskih pripravah v Franciji. »Prav višinske priprave so bile prilagojene Pekingu, kjer nas čakajo tekme na nadmorski višini 1700 metrov. Sicer pa je Peking le vrh sezone, za mlade bo bolj pomembno, da napredujejo iz tekme v tekmo,« je o poletnem delu dejal štirikratni olimpijec.

Velikih premikov v biatlonu čez noč ne gre pričakovati. Prvi biatlonec reprezentance ostaja Jakov Fak, Marič pa je ekipi pridružil nadarjene Alexa Cisarja, Lovra Planka in Antona Vidmarja, ki so pod njegovim vodstvom dosegali vidne uspehe in osvajali kolajne v nižjih starostnih kategorijah. Stalnica so Miha Dovžan, Klemen Bauer in Rok Tršan.

»Za Faka si želim le, da ostane zdrav, in prepričan sem, da bo lahko veliko pokazal. Od vseh pa pričakujem napredek. Lani je to že uspelo Dovžanu. Videl je, česa je sposoben in želim si, da doda še nekaj več. Posebej po tem, ko je na testiranjih pokazal nov napredek. Tršan pa je na treningih korak pred vsemi, a tega še ni pokazal na tekmi, kar si vsi močno želimo.«

Prav Tršan že nekaj let velja za izjemen talent, na tekmi pa v primerjavi s treningi še ni pokazal res vrhunske predstave. »O tem sva se veliko pogovarjala in pravi, da je letos drugače. To bomo videli, ko bo prišel na tekmo in srčno upam, da bo to izpeljal. Mislim, da potrebuje le eno sproščeno tekmo, na kateri bo dosegel dober izid in potem se mu bo odprlo.«

Jakov Fak ostaja naš največji adut v biatlonu. FOTO: Matej Družnik/Delo

Do začetka sezone je dober mesec dni. Sklepne priprave bodo opravili na domači Pokljuki, če bodo temperature dovolj nizke, da se ustvari nekaj umetnega snega. Veliko ga je tudi na deponiji in z njim bodo ob primernih temperaturah uredili proge, saj letos zalog ne bodo varčevali za svetovni pokal.

»Če ne bo snega, imamo tudi rezervne načrte. Prvi je priprava v avstrijskem Obertilliachu, načrt C pa so sklepne snežne priprave v Skandinaviji, če v Srednji Evropi pač ne bo pogojev.«

Z drugimi napovedmi je Marič, ki je leta 2003 v Őstersundu dosegel prvo slovensko moško zmago v svetovnem pokalu, previden. Kot vsi nekdanji športniki si seveda želi uspešen uvod v sezono, a opravljeno bodo novemu trenerju in njegovim varovancem razkrile šele prve tekme.