Fak tudi tokrat ne prehiteva: Najpomembneje je, da sem zdrav

Sezona je olimpijska, a po tradiciji 34-letni Jakov Fak forme ne ocenjuje pred prvimi tekmami.

»Trenutno je fokus predvsem na prvih tekmah. Potem pa bomo videli, kako se bo sezona odvijala do olimpijskih iger. Bolj ko se bodo te bližale, bolj bom o njih tudi razmišljal. Trenutno je najbolj važno to, da sem zdrav,« je o sezoni povedal Fak. Tudi zanj bo vrhunec sezone nastop na olimpijskih igrah v Pekingu, kjer bo branil srebrno kolajno na 20-kilometrski tekmi z zadnjih iger v Južni Koreji 2018.

Vodstvo slovenskih reprezentanc od njega pričakuje tudi uvrstitev med deseterico v skupnem seštevku svetovnega pokala in to kljub dejstvu, da v novi sezoni ne sodeluje več z Norvežanom Olejem Vifdnom Hattestadom. Čeprav priprave niso potekale povsem brez težav, v prejšnjem tednu je imel Fak tudi težave z virozo, je vsaj v slovenski konkurenci Fak na izbirnih tekmah pokazal, da je korak pred sotekmovalci.

Očetovski hat-trick

»Priprave na novo sezono so potekale dosti bolj zapleteno, saj sem med poletjem dobil novega otroka. Takoj po njegovem rojstvu sem se odpravil na višinske priprave, ampak tako to je, če imaš družino. Vseeno so to prijetne skrbi, včasih nastane le malce problema glede počitka,« je sprva o prijetnem dogodku v poletju za spletno stran Smučarske zveze Slovenije povedal prvi mož slovenske biatlonske reprezentance, ki je že tretjič postal oče.

Navaditi pa se je moral tudi na nov način dela trenerja Janeza Mariča, ki je pred sezono prevzel moško vrsto, nekdaj pa sta bila s Fakom sotekmovalca v reprezentanci.

»Z Janezom se razumeva zelo dobro. Vedno sodelujeva in pri vseh stvareh najdeva skupni jezik glede samega treninga. Je zelo odprt za predloge. Pri tem imam tudi sam določeno avtonomijo glede sestavljanja in izvajanja programa, saj imam svoje izkušnje. Zelo pomembno je, da veš, kako se tvoje telo odzove na določene treninge in potem je tudi te informacije treba predati trenerju,« je opisal glavne novosti glede novega vodenja reprezentance.

V nasprotju s preteklimi leti je Fak več vadil z izbrano vrsto. »Veliko sem se pridruževal treningom reprezentance in svoj trening prilagodil temu, kar je bilo na programu celotne ekipe. Poskrbeli smo, da smo vsi imeli nekaj od tega sparinga. Mislim, da je bilo dobro za vse in se že veselimo prvih tekem,« je še povedal o sodelovanju z ekipo.

V reprezentanci pa Fak s spremembami v stroki vidi tudi nove naloge, a tudi priložnosti.

»Če si starejši večinoma lahko le predajaš izkušnje. Lahko pa tudi opaziš nekaj stvari pri mlajših, če že v osnovi določene vaje izvajajo drugače. Potem je to treba poizkusiti in videti, če kakšna sprememba prinese pozitivne rezultate. Vseeno mislim, da so izkušnje ključnega pomena, kako same priprave potekajo. Zato morajo mladi imeti več od tega, jaz le upam, da bodo to izkoristili,« je Fak povedal o generacijskih razlikah znotraj ekipe.