Faka ustavil koronavirus

V Kontiolahtiju, kjer bo danes na sporedu moška štafetna preizkušnja, se nadaljuje sezona svetovnega pokala v biatlonu. Na Finskem pa trener naše reprezentance Janez Marič ne more računati na svojega glavnega aduta Jakova Faka, ki se je okužil z novim koronavirusom.

Kakor vse kaže, Jakova po vsej verjetnosti ne bo niti na naslednji postaji čez teden dni v Otepääju. V slovenskem taboru si sicer močno želijo, da bi Fak med odsotnostjo obdržal formo in potem nastopil vsaj na zaključku tekmovalne zime v Oslu. Na današnji štafetni preizkušnji bodo naše barve branili Miha Dovžan, Klemen Bauer, Anton Vidmar in Rok Tršan.

Končnica sezone bo velika priložnost za številne tekmovalce in tekmovalke. Na zadnjih treh postajah zaradi napada Rusije na Ukrajino vojne ne bo Ukrajincev, ki branijo domovino, odgovorni pri Mednarodni biatlonski zvezi (IBU) pa so nastope prepovedali Belorusom in Rusom. Karavano so dodatno razredčile okužbe, nekateri – med njimi tudi norveški šampion Johannes Thingnes Bø – pa so se odločili po olimpijskih igrah v Pekingu predčasno končati sezono.