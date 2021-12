Fillon Maillet s strelsko ničlo slavil doma, Dovžan priboril 21 mest

Zelo dobro je na zasledovalni preizkušnji nastopil tudi edini Slovenec Miha Dovžan, ki je moral enkrat v kazenski krog, na tekmi pa je z 58. napredoval na 37. mesto. Quentin Fillon Maillet, ki je sprint končal kot četrti, je blestel predvsem na strelišču, kjer so tekmeci počasi odpadali, in po tretjem postanku je prevzel vodstvo, ki ga je na zadnjem postanku potrdil z brezhibnim ekspresnim streljanjem. Z osmo zmago v karieri se je 29-letni Francoz začasno prebil tudi na prvo mesto v skupnem seštevku pokala.

Njegov edini resen tekmec v drugem delu je bil Rus Edvard Latipov, ki pa je na prvem postanku stoje zgrešil še drugi strel. Na koncu se je Rus za drugo mesto boril z danes brezhibnim strelcem Norvežanom Vetlejem Sjastadom Christiansnom, ta je bil po sprintu osmi, v fotofinišu pa je bil uspešnejši Rus.

Edini Slovenec na tekmi je bil Dovžan, ki je krepko popravil vtis s sprinta in pred 20.000-glavo množico navijačev pridobil 21 mest ter osvojil štiri nove točke svetovnega pokala. V koledarskem letu biatlonce v nedeljo v Le Grand Bornandu čakata le še tekmi s skupinskim startom, kjer pa Slovencev ne bo. Tik pred novim letom pa bo na Pokljuki še državno prvenstvo.

Izidi:

- moški, zasledovalno (12,5 km):

1. Quentin Fillon Maillet (Fra) 30:58,3 minute (0 zgrešenih strelov)

2. Edvard Latipov (Rus) + 16,1 (2)

3. Vetle Sjastad Christiansen (Nor) 16,2 (0)

4. Anton Smolski (Blr) 32,8 (1)

5. Johannes Thingnes Boe (Nor) 43,3 (3)

6. Sturla Hom Laegreid (Nor) 52,9 (1)

7. Tarjei Boe (Nor) 1:09,8 (1)

8. Said Karimula Halili (Rus) 1:18,6 (0)

9. Emilien Jycquelin (Fra) 1:24,2 (5)

10. Erik Lesser (Nem) 1:27,6 (1)

...

37. Miha Dovžan (Slo) 3:39,0 (1)

- vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Quentin Fillon Maillet (Fra) 315 točk

2. Sebastian Samuelsson (Šve) 312

3. Emilien Jacquelin (Fra) 311

4. Vetle Sjastad Christiansen (Nor) 307

5. Edvard Latipov (Rus) 307

6. Johannes Thingnes Boe (Nor) 289

7. Tarjei Boe (Nor) 272

8. Sturla Holm Laegreid (Nor) 233

9. Simon Desthieux (Fra) 232

10. Anton Smolski (Blr) 226

...

46. Jakov Fak (Slo) 40

58. Miha Dovžan (Slo) 15

68. Klemen Bauer (Slo) 6