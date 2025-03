FIS brez usmiljenja: suspendirala pet Norvežanov, tudi dva zvezdnika

Afera s skakalnimi dresi je dobila novo nadaljevanje, potem ko je Mednarodna smučarska zveza (FIS) zaradi domnevne vpletenosti v goljufijo z opremo začasno suspendirala tri člane norveške reprezentance in dva najbolj znana smučarska skakalca.

Kazen zaradi manipulacije z dresi na sobotni tekmi svetovnega prvenstva na veliki skakalnici v Trondheimu se nanaša na trenerja Magnusa Breviga, njegovega pomočnika Thomasa Lobbena, vodjo servisne službe Adriana Liveltena ter skakalca Mariusa Lindvika in Johanna Andreja Forfanga. Proti omenjenim je etična komisija FIS sprožila preiskavo. Suspenz ima takojšnji učinek in tako Lindvik in Forfang ne bosta smela nadaljevati sezone. Jutri bo tekma v Oslu, konec tedna v Vikersundu, sledita Lahti in finale v Planici. FIS je zasegla vse drese, ki so jih Norvežani uporabljali na SP v nordijskem smučanju, in jih bo preiskala.

Lindvik je v Trondheimu postal svetovni prvak na srednji skakalnici, na veliki je osvojil drugo mesto za Domnom Prevcem, vendar so ga naknadno diskvalificirali. Breviga bo začasno zamenjal Bine Norčič, dosedanji trener norveške ekipe B. Forfang je trenutno četrti v svetovnem pokalu, Lindvik pa 13.